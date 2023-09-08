دبي ملتقى دولي لصنّاع الجمال في العالم

تنطلق في دبي، 30 أكتوبر المقبل، الدورة الـ27 من معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، الذي يعدّ أحد أكثر المعارض التجارية العالمية نمواً في العالم، وتأثيراً في ازدهار وتطور قطاعات الجمال والشعر والعطور والرفاهية.

ويجمع المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر، في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 50 ألف خبير في مجال الجمال، للتواصل واستلهام وتبادل الأفكار والابتكار والتعاون.

ويدعم المعرض فرص الأعمال المتاحة في قطاع الجمال في منطقة الشرق الأوسط، في ظل توقعات بوصول قيمة سوق الجمال والعناية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 47 مليار دولار بحلول 2027، وفقاً للتقارير الصادرة عن شركة «ماكنزي آند كومباني»، حيث تجذب المنطقة اهتمام الجهات المؤثرة والمؤسسات المهمة من شتى أنحاء العالم.

وعبر استفادته من نجاح دورة العام الماضي، سيكون «بيوتي وورلد ميدل إيست 2023»، الذي يرفع هذا العام شعار «اكتشف الجمال.. ضاعف الفرص»، منصة القطاع المفضلة للتواصل والإلهام والتجارة العالمية.

ويتوقع أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 1600 عارض، من 60 دولة، عبر مختلف أقسامه بما فيها سلسلة التوريد والخدمات والعطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وتكنولوجيا العناية بالجمال ومستحضرات العناية والنظافة الشخصية والشعر والأظافر، ومستلزمات الصالونات.