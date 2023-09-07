"عالم مدهش" يختتم موسمه الأكبر والأكثر استدامة بنجاح

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و"دي إكس بي لايف" - ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي - أن دورة "عالم مدهش" لعام 2023 التي أسدل الستار عليها الأسبوع الماضي، كانت الدورة الأكبر والأكثر استدامة في تاريخ الفعالية الترفيهية الداخلية التي تنشر البهجة والسرور في المدينة كل موسم صيف.

واستمر "عالم مدهش" الذي يعد جزءًا من فعاليات "مفاجآت صيف دبي" هذا العام لمدة 63 يومًا من 26 يونيو حتى 27 أغسطس، ما أتاح الفرصة أمام أكثر من 170,000 زائر من العائلات والأصدقاء لصنع ذكريات لا تنسى خلال الصيف.

وعلى مدار أكثر من شهرين حافلين بالمرح والتوعية والتثقيف استقبلت هذه الفعالية الترفيهية التثقيفية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة زوارها الذين استمتعوا بقضاء أمتع الأوقات في استكشاف 350 منطقة جذب امتدت على مساحة 30,000 متر مربع في قاعات مركز دبي التجاري العالمي .

كما تم الترحيب بـ 380 من أصحاب الهمم الذين قضوا وقتًا حافلًا بالسعادة والمرح بين أرجاء "عالم مدهش" واستمتعوا بجميع الألعاب وشاركوا في الفعاليات وورش العمل ما يؤكد أن "عالم مدهش" هو فعالية لجميع فئات المجتمع وأفراد العائلة.

وقدم "عالم مدهش" مجموعة من الفعاليات شملت أكثر من 105 ورش عمل تعليمية بهدف تحفيز عقول الصغار وتعزيز مهارة التعلم لديهم والتي أقيمت بالشراكة مع 16 جهة حكومية وخاصة بما في ذلك شرطة دبي وجمارك دبي وبلدية دبي وهيئة مياه وكهرباء دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وهيئة تنمية المجتمع والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إضافة إلى سباق دبي لجري السيدات وشركات BYJU'S Learning و Uprizing و Table Top والعديد من الجهات الأخرى.

وفي سبيل دعمها للقيم الراسخة لدولة الإمارات ورؤيتها للإستدامة فقد كانت دورة "عالم مدهش" هذا العام هي الأكثر استدامة في تاريخ الحدث منذ انطلاقته قبل أكثر من عقدين من الزمن حيث شكلت المواد المعاد تدويرها أو تجديدها أكثر من 80% من المواد المستخدمة في تشييده.

كما شهدت هذه الفعالية إقامة سلسلة من ورش العمل حول الإستدامة قدمها الشخصيتان المحبوبتان "مدهش" و"دانة".. بينما استجاب الزوار لتبني عمليات الدفع غير النقدي.. كما وفر "عالم مدهش" لزواره هذا العام خيارات المأكولات النباتية الخالية من اللحوم والتزمت عربات الطعام والمقاهي في ردهة الطعام الشهيرة باستخدام أدوات المائدة القابلة لإعادة التدوير واستبدال الأدوات البلاستيكية بالورقية مع تجنب استخدام أي مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة.

وقالت سهيلة صقر عبيد غباش المديرة التنفيذية للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يعد النجاح الكبير الذي حققه "عالم مدهش" هذا العام مثالًا بارزًا على الالتزام بأن تكون هذه الدورة هي الأكبر والأكثر استدامة في تاريخ الحدث حيث بذل الفريق المسؤول عن إقامة هذه الفعالية السنوية الرائعة جهوداً حثيثة لجعل كل دورة أفضل من سابقتها وقد حققت هذه الجهود والتفاني والعمل الجاد ثمارها ما أدى إلى تقديم تجربة رائعة حازت على رضا الزوار من جميع الفئات العمرية .

وأشارت إلى أنه تماشيًا مع شعار مدهش "مغامرتك.. عالمي" كان هناك المزيد من التشويق أكثر من الدورات السابقة مع احتفاء "عالم مدهش" بجميع فصول السنة واستضافة العروض الحية والجولات الإستعراضية وورش العمل التعليمية والبطولات والتحديات والكثير من الأنشطة الأخرى.

وأضافت سهيلة غباش بينما نتأمل إنجازات هذا العام نترقب بشوق الدورة المقبلة لنعود مجددا في عالم مدهش لنواصل رحلة التميز ونقدم دورة أخرى مليئة بالفرح والمرح واللحظات التي لا تنسى.