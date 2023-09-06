القاهرة: قتلى وجرحى في انهيار عقار من 4 طوابق بحدائق القبة

أعلنت الحماية المدنية المصرية، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين في انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة .

وحسب وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) قالت الحماية المدنية، في بيان صحفي اليوم، إنها تكثف جهودها لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض حيث تواصل البحث عن ثلاثة مفقودين .

ووفق البيان، جرى تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

وكان 9 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في انهيار منزل من 4 طوابق بحدائق القبة في العاصمة المصرية قبل شهر ونصف.