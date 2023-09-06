القاهرة: قتلى وجرحى في انهيار عقار من 4 طوابق بحدائق القبة
أعلنت الحماية المدنية المصرية، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين في انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة .
وحسب وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) قالت الحماية المدنية، في بيان صحفي اليوم، إنها تكثف جهودها لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض حيث تواصل البحث عن ثلاثة مفقودين .
ووفق البيان، جرى تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.
وكان 9 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في انهيار منزل من 4 طوابق بحدائق القبة في العاصمة المصرية قبل شهر ونصف.
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