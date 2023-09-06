مدينة إكسبو دبي تحتضن مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي

تقود مدينة إكسبو دبي التطورات في التقنيات الجديدة، وتعزز مكانتها مركزاً للابتكار، مع إطلاقها أول مهرجان لأفلام الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وهو مبادرة تستكشف آفاق الذكاء الاصطناعي، وإمكانات توظيف تقنياته لتعزيز السرد القصصي الإبداعي، وتطوير قطاع صناعة الأفلام.

وسيحتفي المهرجان بالجمع بين فنون السينما والذكاء الاصطناعي، مع تأكيد العلاقة التكاملية بين الإبداع البشري والتقنية.

ويرسخ مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي مكانة مدينة إكسبو دبي بصفتها وجهة للإبداع والابتكار، ومجتمعاً يركز على المستقبل، ومنصة عالمية للتعاون في الأفكار المميزة.

وينطلق مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بتوجيه الدعوة لصانعي الأفلام المحترفين والهواة من أنحاء العالم، لتقديم فيلم قصير تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى الأول من ديسمبر المقبل، وستُعرض المشاركات الفائزة في حفل توزيع الجوائز في 29 فبراير المقبل. ويقدم المهرجان - إضافة إلى المسابقة الرسمية - تجارب تفاعلية، وحلقات نقاش تضم خبراء وصناع أفلام وعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ورش عملية تقدم رؤى حول دمج الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام، وتوظيفه لتعزيز صناعة السينما.

وستجمع فعاليات مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بين الحضور الفعلي والافتراضي، مع موقع إلكتروني مخصص لتمكين الزوار الافتراضيين من استكشاف المهرجان عن بعد.

وقالت رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني، إن «المدينة محرك للابتكار ومركز لاستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي وتطويرها، ونتطلع للترحيب بالمشاركين والزوار ضمن مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي الذي يجسد مساعي المدينة لجعل الإنسان محور الابتكار التقني».

وأضافت: «المهرجان هو الخطوة الأولى ضمن سلسلة من المبادرات، ويعمل على استكشاف العلاقة بين الإبداع والتقنية، وبين الفكر البشري والذكاء الاصطناعي. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم الشغف والخيال الذي يمتلكه الفنانون، ويفتح الباب أمام المتحمسين الذين ربما وجدوا في السابق صعوبة في دخول صناعة السينما. ونتطلع للترحيب بالجميع في هذه الخطوة الجريئة نحو تشكيل مستقبل تتواصل فيه المواهب والتقنية».

• 29 فبراير المقبل، سيعرض المهرجان المشاركات الفائزة.