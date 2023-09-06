إليازية تنتصر على متلازمة داون بالفن والابتسامة

بمنتجات تراثية متميزة، تشارك الإماراتية إليازية خالد الغساني (من أصحاب الهمم) في الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي تتواصل فعالياتها حتى الثامن من الشهر الجاري في مركز أبوظبي الوطني، بدعم من جمعية «كلنا مع أصحاب الهمم».

ولفتت إليازية أنظار روّاد المعرض بالزي التراثي الذي ترتديه، وما تعرضه من منتجات تقليدية مثل: المداخن المزينة بألوان ورسوم أصيلة بأسلوب الديكوباج، والتوابل والبزار والآجار وغيرها.

ورغم إصابتها بمتلازمة داون، استطاعت إليازية، التي تربت في العين، أن تتحدى إصابتها، وأن تستكشف ما لديها من مواهب وقدرات، فتعلمت الحرف اليدوية من جدتها منذ طفولتها، وفق ما أوضحت لـ«الإمارات اليوم»، ومع الوقت أصبحت تتقن صناعة المداخن بأشكالها التقليدية المشهورة، كما تعلمت الرسم والتلوين في المدرسة، إذ التحقت بالدراسة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهناك شاركت في ورش عمل وتعلمت مهارات مختلفة مثل الرسم والخياطة وغيرهما.

وأعربت إليازية عن سعادتها بإقبال الجمهور على منتجاتها، وتشجيعهم لها، وبتواجدها في المعرض، لافتة إلى حرصها على المشاركة في المعارض والفعاليات التراثية، إذ سبق وشاركت في القرية العالمية وفي مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، كما اتجهت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها خصوصاً بعد جائحة «كورونا».

وذكرت أن «الحرف اليدوية ليست سهلة لأنها تتطلب جهداً وتركيزاً، ولكنها تشعر بسعادة وفخر عندما تنجز مشغولاتها اليدوية وتشاهد إعجاب الناس بها»، معربة عن أملها أن تصل بمنتجاتها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

إليازية الغساني:

• «تعلمت أساسيات الحرف اليدوية من جدتي منذ طفولتي.. وهي ليست سهلة لأنها تتطلب جهداً وتركيزاً».

• «أشعر بسعادة عندما أنجز مشغولاتي وأشاهد إعجاب الناس بها، وأمنيتي أن تصل إلى أكبر عدد من الجمهور».

مواهب متعددة

إلى جانب موهبتها الفنية، تمارس إليازية الغساني رياضات مختلفة مثل تنس الطاولة وكرة السلة وكرة الريشة، وشاركت ضمن منتخب الإمارات في الأولمبياد الخاص في عام 2019 وفي محافل بطولات أخرى، مشيرة إلى حرصها على تنظيم وقتها بين اهتماماتها المختلفة، فتذهب إلى المدرسة في الصباح ثم إلى النادي وفي المساء تقوم بصناعة المشغولات الذهبية.