"طفلة لبنان".. هكذا اغتصبها خالها وتواطأت أمها! وعائلة والدها تطالب بالإعدام

خرجت عائلة "طفلة لبنان" عن صمتها بعدما كشفت حيثيات التحقيقات تعرضها للاغتصاب من خالها.

وطالبت عائلة والد الطفلة لين طالب 6 سنوات، والتي توفيت في شهر يوليو الماضي بعد مرور 8 أيام من تعرضها للاغتصاب، باعدام والدة الطفلة وخالها وجدتها وجدها عن أمها.

وكانت حيثيات التحقيقات قد كشفت بأن خال الصغيرة نادر أبو خليل استفاد من غياب عائلته وانشغالها بولادة زوجته لطفلتهم الأولى ، ليقدم على الاعتداء على ابنة شقيقته لين البالغة من العمر ست سنوات، وذلك كما ذكرت "العربية" عبر موقعها الإلكتروني.

فأقدم على حشرها في حمام المنزل بعد أن أقفل فمها بشريط لاصق ما أدى لتورم شفتها، وأمسك بيدها بعنف متسببا بكسرها، ثم اغتصبها بوحشية، ما ترك كدمات على جسد الطفلة برمته، فضلا عن تورمها، ونزيف من مناطق حساسة، إلا أن الطفلة أبت إلا أن تدافع عن نفسها، فغرزت أظافرها في رقبته، ما ساعد لاحقا على كشفه.

وكشفت التحقيقات أيضاً سلوكاً شاذا للمعتدي، إذ تبين وجود صور لأطفال صغار على هاتفه، بشكل مريب، خاصة أنه لا يعرفهم.

وأوضحت التحقيقات أن أم الطفلة وجدها وجدتها، الذين علموا بالجرم فور عودتهم للمنزل، عمدوا إلى طمس الجريمة والتستر على الجاني، حيث أنهم قاموا بوضع الطفلة في مغطس من المياه والملح لوقف النزيف وإخفاء الجريمة أيضا، حيث أنها كانت تنزف من مناطق حساساة اثر اغتصابها.

وتوفيت الطفلة بعد دخولها في حالة هيستيرية بعد ان امتنعت منذ 25 يونيو يوم اغتصابها ولمدة 5 أيام عن تناول الطعام.

وفي 28 من الشهر عينه، وبغية التخفيف من صدمتها، اصطحبها الخال والأم والجدة إلى مدينة الملاهي، عساهم ينسونها هول ما حصل، إلا أن شيئاً لم يتغير، واستمرت حالها في التدهور، حتى اضطروا لاحقا إلى أخذها لطبيب أعصاب.

وأصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها باعتبار قضية لين تنطبق على جريمة القتل عمداً، ومطالبة بالتالي بمحاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنص على عقوبة الإعدام.

ومن المتوقع أن تُحال القضية الآن إلى الهيئة الاتهامية، تمهيدًا لإصدارها قرارها الاتهامي وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

جريمة بشعة في لبنان.. وفاة طفلة بعمر 6 سنوات بعد اغتصابها والأهل يتبادلون الاتهامات

الصور نقلاً عن "العربية"