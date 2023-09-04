كاسحة جليد إلى أنتاركتيكا لإسعاف باحث مريض

توجهت كاسحة جليد أسترالية إلى القارة القطبية الجنوبية لإسعاف باحث مريض في قاعدة نائية من هذه المنطقة وسط فصل الشتاء الجنوبي، كما أفاد برنامج «أنتاركتيكا» الأسترالي.

وأبحرت السفينة «آر إس في نويينا» الأسبوع الماضي من تاسمانيا في جنوب أستراليا وهي في طريقها إلى قاعدة كايسي في أنتاركتيكا على مسافة 3443 كيلومتراً إلى الجنوب.

وتبحر السفينة بسرعة أقصاها 30 كيلومتراً في الساعة في المياه الخالية من الجليد، ما يعني أن عملية الإغاثة قد تستغرق أياماً عدة، وتحمل مروحيات للمساعدة في إجلاء الباحث. وأوضح متحدث باسم برنامج أنتاركتيكا في بيان أن الباحث «بحاجة إلى تشخيص طبي وعناية من اختصاصي في أستراليا بسبب حالة طبية قيد التطور».

وقاعدة كايسي واحدة من ثلاث قواعد لأستراليا في أنتاركتيكا.