مهرجان الإسكندرية يهدي دورته الـ 39 لإلهام شاهين

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إهداء دورته الـ39 للمنتجة والممثلة المصرية إلهام شاهين. وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان في بيان، أمس: «هذا الاختيار جاء تقديراً للمشوار الفني الكبير للنجمة إلهام شاهين». ودأب المهرجان في السنوات الماضية على إهداء دوراته إلى كبار الفنانين المصريين، منهم: نور الشريف ومحمود ياسين وحسين فهمي ويسرا ومحمود حميدة. وأعلن المهرجان أيضاً عن تكريم الممثلة الفرنسية كارولين سيول في دورته المقبلة، التي ستقام في الفترة من الثالث إلى الثامن من أكتوبر. وتتضمن الأنشطة المدرجة ببرنامج هذا العام ورشة تدريب للمخرج السينمائي علي بدرخان، كما سيحتفي المهرجان بمئوية ميلاد ورحيل عدد من نجوم وصُنّاع السينما.