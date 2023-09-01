محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. ويقول لجمهوره: "كل الحروب اللي بشوفها بسببكم" !

شارك الفنان المصري محمد رمضان مع متابعي حسابه عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، احتفاله بعيد ميلاد زوجته نسرين عبدالفتاح. ونشر رمضان عبر إنستغرام صورة تجمعه بزوجته وأرفقها بتعليق قال خلاله: "النهاردة عيد ميلاد حبيبتي ومراتي وأم أولادي".

يُذكر أن محمد رمضان كان قد تزوج من نسرين عبد الفتاح في عام 2012، وأنجب الزوجان طفلين هما علي وكنز.

وخلال حفله بجدة، الذي أُقيم خلال الشهر الماضي، ضمن فعاليات موسم جدة 2023، تحدث محمد رمضان عن الحسد والحرب التي يتعرض لها. ووجه التحية لجمهوره معبرًا عن سعادته بتواجدهم وتفاعلهم الكبير معه.

وقال رمضان مُحدثًا جمهوره في جدة: "حبايبي أنتوا نمبر وان، أنتوا أكبر نعمة من ربنا.. بيحسدوني عليكم، كل الحروب اللي بشوفها بسببكم". وقدّم رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها "نمبر 1" و"مافيا"، وسط هتافات وتفاعل كبير من جمهوره.

يُذكر أيضًا أن آخر الأعمال التي شارك فيها محمد رمضان كانت فيلم ع الزيرو، والذي تدور أحداثه حول حمزة الملقب بدراجون، والذي يُعاني من ظروف مادية متعثرة ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه، تتطور أحداث الفيلم ليصبح حمزة واحدًا من الأغنياء. يشارك في بطولة فيلم ع الزيرو كل من محمد رمضان، نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

