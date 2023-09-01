دوار الساعة بتصميم جديد يواكب مكانة دبي العالمية

انتهت بلدية دبي من إنجاز مشروع تطوير «دوار الساعة» في منطقة ديرة، بكلفةٍ بلغت 10 ملايين درهم.

وشملت الأعمال التطويرية التي بدأت في مايو الماضي؛ إعادة تأهيل وتعزيز المشهد الجمالي للدوار، بتصميم مميز يتماشى مع المكانة العالمية لدبي، ويحتفي بالقيمة التاريخية لهذا الموقع الحيوي في قلب المدينة، الذي يضم «برج الساعة الشهير» الذي يعود تاريخ تشييده إلى العام 1963.

وأكد مدير عام البلدية، داوود الهاجري، إنجاز أعمال التطوير لدوار الساعة في ديرة، أحد أبرز المعالم الهندسية والمعمارية في دبي، وفقاً للجدول الزمني المخطط له، لإكسابه حلة جديدة بتصميمٍ مميز يحافظ على قيمته الحضارية والتاريخية مع الاهتمام بإظهاره بصورةٍ تعبر عن النمط الفريد الذي تتميز به دبي في المزج بين ملامحها التراثية وسماتها العالمية.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطط البلدية في تطوير المعالم الرئيسة في دبي، مع تسخير الإمكانيات الداعمة لعمليات التطوير العمراني المستدام فيها، بما يعزز من جمالياتها ويظهر ما تتفرد بن من معالم حضارية متنوعة.

وشملت أعمال التطوير تجديد الأرضيات، وتنفيذ تصميم جديد لنافورة المياه بأسلوبٍ جمالي يمكن من خلاله التحكم في مستويات المياه لتكوين تشكيلات إبداعية مع استخدام نظام متقدم للإضاءة متعددة الألوان، وطلاء برج الساعة والهيكل الإنشائي للدوار.

واستُخدمت في الأحواض الداخلية نبتة السيزفيوم، من مغطيات التربة ذات التحمل العالي لتغطية الأرضيات، كما استُخدم في الأحواض المحاذية لأعمدة برج الساعة نخيل «الواشنطونيا»، إضافةً إلى ثلاث طبقات من الزهور الطبيعة بتنسيقات ألوان مميزة، وبزاوية رؤية تمكّن المارّة من مشاهدتها بوضوح.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أنوهي، إلى أن الهيكل الجديد لنافورة المياه، صُمّم بأسلوب يتماشى مع شكل برج الساعة، حيث إن أطرافها الأربعة مقابلة لأعمدة البرج. أما بالنسبة لفوهات النافورة؛ فترتفع على أطرافها الأربعة إلى الأعلى بمنسوبٍ مختلف لتشكل بذلك شكلا هرميا، فيما ترتفع الفوهات الواقعة في المنتصف بشكل متقاطع مع وجود فوهة كبيرة في المنتصف يتجاوز ارتفاعها خمسة أمتار.

• «برج الساعة الشهير» يعود تاريخ تشييده إلى العام 1963.