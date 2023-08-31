ضربته الصاعقة مرتين خلال خمس دقائق ونجا

اعتبر رجل صيني من عداد المحظوظين جدا حين نجا من ضربة صاعقة قوية، ليس مرة واحدة فحسب، بل مرتين وبفارق خمس دقائق فقط بين الأولى والثانية.

وتبلغ فرص إصابة الشخص بالبرق خلال حياته حوالي 1 من 15300، ولكن فرص الإصابة بالبرق مرتين أقل بكثير بالطبع، وهناك سبب وراء قولهم إن البرق لا يضرب نفس المكان مرتين أبدًا، ولكن قصة الرجل الصيني ليو نان تكسر هذه القاعدة بشكل مؤكد.

وكان ليو نان وهو رجل في منتصف العمر خارج منزله في تسونيي بمقاطعة قويتشو الصينية خلال عاصفة رعدية الشهر الماضي، عندما شعر بأن ضوءًا أبيض صعقه قبل أن يفقد وعيه ويسقط على الأرض. بالكاد كان لديه الوقت لفهم ما حدث عندما رأى الضوء الساطع يصدمه مرة أخرى ويسقط مغشيا عليه ثانيةً.

وعندما استيقظ بأعجوبة للمرة الثانية، رأى ليو زوجته وأطفاله مذعورين وهم مستلقون حوله على الأرض، وحينما تبين له أنه أصيب بصاعقة، اتصل على الفور بسيارة إسعاف. وتم نقل الرجل إلى مستشفى محلي حيث أكد الأطباء أنه تعرض للصاعقة ليس مرة واحدة بل مرتين. وشخص الأطباء إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في قدميه وخصره وردفيه.

وقال ليو لاحقا: "لقد فقدت الوعي على الفور في ذلك الوقت، واستغرق الأمر بضع لحظات حتى أستيقظ.. ثم جاء الضوء مرة أخرى، وضربني البرق بينما كنت مستلقيًا على الأرض. وعلى الرغم من أنني كنت على علم بتعرضي للصعق بالكهرباء، إلا أنني لم أكن أعلم أن الأرض بأكملها كانت مكهربة أيضًا."

وعادة ما تتسبب ضربات البرق في أضرار جسيمة لجلد الضحية، ولم تكن حالة ليو نان مختلفة، إذ أنه بعد حوالي شهر من نجاته بأعجوبة، لم تلتئم بعد جروح الحروق التي أصيب بها الرجل. ولكن كما يذكر موقع "أوديتي" فإنه لحسن الحظ، فإن حالته الآن مستقرة ويمكن أن يعتبر نفسه محظوظا للغاية لأنه على قيد الحياة.