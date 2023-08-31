استيقظ ليجد ثعبانا ضخما ملتفا على رجله فعضه

عاش رجل تايلاندي يبلغ من العمر 68 عامًا تجربة مروعة عندما استيقظ ليجد ثعبانًا ضخما ملتفا حول ساقه بقوة.

واستيقظ سارايوث مالاشان صباح 21 أغسطس وهو يشعر بلزوجة على ساقه مترافقة مع ضغط شديد، ليصدم بالثعبان، من صنف الثعابين الشبكية، ملتفا على ساقه من القدم إلى الركبة.

وقال مالاشان، وهو حارس أمن مقيم في تايلاند، "كنت مذعورا للغاية لدرجة أنني قمت بعض الثعبان" وتابع الرجل " لكن الأمر نجح وتمكنت من التحرر منه"وأضاف "شعرت وكأنني سأموت أثناء قتال الثعبان."

وبينما كان مالاشان يكافح، محاولا فك الثعبان عن ساقه وعضه في أماكن مختلفة صرخ طلباً للمساعدة.

ولسوء حظه، شد الثعبان عضلاته أكثر على ساقه كما حفرت أسنانه بشكل أعمق في لحمه. وخوفًا من احتمال فقدان ساقه، عض مالاشان الثعبان بقوة أكبر، ولدهشته قام الثعبان الضخم بتخفيف شدة التفافه.

واغتنم مالاشان الفرصة، وأمسك الثعبان من رأسه متحررا منه وسحبه نحو خارج المنزل. وبعد هذه المحنة المروعة، قدم مالاشان تقريرًا للشرطة، متوقعًا أن الثعبان ربما دخل منزله بحثًا عن الدجاج الذي كان يحتفظ به.

وتعتبر الثعابين الشبكية واحدة من أكبر أنواع الثعابين في العالم، وتوجد بشكل شائع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. من المعروف أنها تفترس البشر والحيوانات الأليفة المنزلية وحتى الثعابين الأخرى.