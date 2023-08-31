إيقاف عمر كمال وحمو بيكا بسبب أغنية "إنتي معفنة"

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف الفنان عمر كمال ومؤدي المهرجانات حمو بيكا عن العمل لمدة أسبوع بداية من 3 سبتمبر المقبل، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.

ويأتي القرار على خلفية قيام المطربين بتقديم أغنية مسيئة للمرأة، حيث بث المطربان قبل أيام أغنية تضمنت كلمات محرفة لكلمات أغنية "إنتي معلمة" وتغيير كلماتها إلى "إنتي معفنة"، وكلمات أخرى مسيئة للمرأة.

ونشر عمر كمال مقطع الفيديو ما أدى لغضب واسع على مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض إهانة للمرأة، وطالبوا بتحويل المطربين للتحقيق بعد هذا التصرف.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم النقابة حسب "العربية.نت" إن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قرر بعدها إحالة حمو بيكا وعمر كمال للتحقيق، وكلف الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء الاثنين فورا.

يُشار إلى أنه في ديسمبر الماضي قررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف عمر كمال عن الغناء وإحالته للتحقيق بسبب عدم وجود تصريح معه بالغناء في الخارج.

وفي فبراير أيضا من العام الماضي قررت النقابة إيقاف عمر كمال بسبب أغنية "بنت الجيران" وتحويله للتحقيق، بسبب أن النقابة اعتبرت كلمات الأغنية غير لائقة.