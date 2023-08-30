«رسالتك تعذر توصيلها».. معرض يوفر فرصة للتأمل

ينطلق موسم مساحة المشروع التابعة لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، بمعرض «رسالتك تعذر توصيلها»، الذي يستقبل الجمهور غداً.

ويتضمن المعرض أعمالاً لمايكل شايلو الفنان والمهندس والأستاذ المشارك في ممارسة وسائط الإعلام التفاعلية بجامعة نيويورك أبوظبي، والفنانة ومديرة فنون الأداء والمدرسة في إدارة المسرح والمشروعات بجامعة نيويورك أبوظبي، بريدين كليمينتس كوتون.

ويتناول المعرض أنظمة التواصل الخفية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية، فيوفر للجمهور بذلك فرصة للتأمل في طرق تفاعلنا مع الآخرين. وللخبرة الشخصية والجماعية للمشاركين دور في هذا المعرض التفاعلي، إذ يشكلون جزءاً من تجربة الزيارة، ما يسهم في تشكيل المنحوتات.

ويدعو المعرض زوّاره إلى الإسهام في تشكيل مقتنياته بالأدوات اليدوية التي يوفرها، وإحضار بعض مراسلاتهم من بطاقات بريدية ورسائل تقليدية وإلكترونية، لتضمينها في مقتنيات المعرض بأنفسهم، لتصبح تدريجياً جزءاً من المعرض الذي يتميّز بتطوره الدائم. ويستقبل المعرض زوّاره حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

ويتبع المعرض بسلسلة من الفعاليات المجتمعية من تنفيذ جامعة نيويورك أبوظبي والمجتمع المحلي على مدى العام المقبل. ويتضمن مجموعة من مقتنيات قسم الأرشيف والمجموعات الخاصة في مكتبة الجامعة.

وتقع مساحة المشروع ضمن مركز الفنون، ويديرها طاقم رواق الفن في الجامعة المتخصصون في إدارة المتاحف، وهو معرض غير تجاري يتوافر للمشروعات المجتمعية في مدينة أبوظبي، فيعطي الأولوية لمشروعات المجتمع الأكاديمي والمحلي، بما فيها معرض مشروعات التخرج السنوي ومعارض يقيمها الأساتذة، والمشروعات التجريبية وأعمال الفنانين الناشئين في المنطقة.