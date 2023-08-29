حمدان ومكتوم بن محمد يهنئان بنات الإمارات: كل عام والوطن يزهو بكن وبإنجازاتكن      

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس يعد احتفالاً بروح الإنجاز والإبداع والعطاء لبنت الإمارات، أماً وأختاً وزوجة وابنة وموظفة وربة منزل، ومن يزهو بهن وبإنجازاتهن الوطن.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»، أمس، مهنئاً المرأة الإماراتية بيومها: «في يوم المرأة الإماراتية.. نحتفي بروح الإنجاز والإبداع والعطاء لبنت الإمارات من أجل أسرتها ومجتمعها ووطنها.. كل عام وأنتن روح المكان ومكان الروح.. كل عام والوطن يزهو بكن».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بالأم والأخت والزوجة والابنة والموظفة وربة المنزل، وكل النساء اللاتي يشكلن نواة كل أسرة وقوة كل مجتمع، بمشاركتهن تكتمل الريادة ويتشكل المستقبل، ويزدهر الوطن، ونبني مجتمعاً متكاملاً يحقق أهدافه وتطلعاته».

وأضاف سموه: «المرأة الإماراتية مثابرة ومبدعة، وهي روح المجتمع وسرّ ترابطه. نفخر بالمرأة الإماراتية ونحتفي اليوم وكل يوم بإنجازاتها المذهلة وعطائها في كافة المجالات».

حمدان بن محمد:

• «نحتفي بروح الإنجاز والإبداع والعطاء لبنت الإمارات من أجل أسرتها ومجتمعها ووطنها».

مكتوم بن محمد:

• «نفخر بالمرأة الإماراتية مثابرة ومبدعة، وهي روح المجتمع وسرّ ترابطه».