بدور القاسمي: أفتخر بما حققته المرأة الإماراتية

أكدت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل دولة الإمارات، مضيفة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس: «أفتخر بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات كبيرة، ومن القدرة على التكيّف مع التحديات وطرق مواجهتها وتجاوزها، لتسهم بشكل فاعل - بهذا التقدم النوعي - في مسيرة بلادنا التنموية، وبفضل الدعم المستمر من القيادة نجحت المرأة الإماراتية في تمهيد الطريق أمام الأجيال المقبلة من النساء لتحويل أحلامهنّ إلى حقيقة وواقع ملموس».

وأضافت: «للمرأة الإماراتية دور محوري في تشكيل مستقبل دولة الإمارات من خلال إمكاناتها غير المحدودة، ولهذا أشجع نساء مجتمع الإمارات على إدراك حجم ما يمتلكن من إمكانات، وأن يواصلن سعيهن نحو النجاح والتفوق في كل المجالات لبناء عالم أكثر استدامة، لأن مهمة المرأة لا تقتصر على بناء الأسرة، بل تتعداه إلى كونها منبعاً للطاقة والأفكار المبتكرة».

وتابعت الشيخة بدور: «في الحضارات القديمة كانت المرأة رمزاً للقوة والطاقة الروحية، ولهذا السبب يجب ألا تنسى النساء هذه الحقيقة عند السعي إلى تحقيق أهدافهن وطموحاتهن وليست هذه الرمزية التي اكتسبتها المرأة عبر التاريخ أسطورة، بل هي مرآة تعكس تقدير البشرية للنساء وحاجتها إلى قدراتهن باعتبارهنّ مظهراً من مظاهر هذه الحكمة الجماعية التي تتناقلها الأجيال».