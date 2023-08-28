منال بنت محمد: المرأة الإماراتية أثبتت أنها على قدر المسؤولية

تقدمت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، مشيدة بالدعم والرعاية التي يوليها سموّهما للمرأة الإماراتية، وحرصهما على تعزيز دورها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة.

كما توجهت سموّها بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية إلى «أم الإمارات» سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمّنة جهود سموّها في رعاية المرأة وتهيئة السُبل أمامها للنجاح والتميز محلياً وعالمياً.

وقالت سموّها إن «جعل يوم 28 أغسطس من كل عام مناسبة للاحتفال بـ(يوم المرأة الإماراتية) يأتي تكريماً من الدولة للمرأة الإماراتية، وتقديراً لجهودها وعطائها في المسيرة المباركة للدولة، واحتفاءً بإنجازاتها في القطاعات كافة»، مشيرة إلى أن شعار «يوم المرأة الإماراتية» لهذا العام «نتشارك للغد»، يعكس المستوى المتقدم الذي بلغه التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات المستقبلية كالعلوم المتقدمة والطاقة والفضاء والمناخ، ومشاركتها الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة وصنع مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وأضافت سموّها أن «دعم وتقدير القيادة للمرأة الإماراتية أتاح لها المشاركة الفاعلة في تحقيق النهضة التي تعيشها الدولة، وما بلغته من مكانة عالمية مرموقة في جميع المجالات، فقد أثبتت أنها على قدر المسؤولية في كل منصب تولته وكل مهمة أوكلت إليها، وأصبحت صانعة للإنجازات الوطنية وشريكاً في النجاح بكفاءة واقتدار». وتابعت سموّها أن «(يوم المرأة الإماراتية) يأتي هذا العام في وقت حققت فيه الدولة إنجازات كبيرة ترسخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين، إذ تأتي في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أهم ثلاثة تقارير ومؤشرات دولية هي: مؤشر التوازن بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي». وأعربت سموّها عن اعتزازها بوجود المرأة المكثف ونجاحها في مختلف القطاعات، وما حققته على مستوى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، مشيرة سموّها إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية شهدت تحسناً ملحوظاً في تقليص الفجوة بين الجنسين على مدى السنوات السبع الماضية.

وأشادت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بجهود القطاع الخاص الإماراتي وحرصه على أن يكون جزءاً من رؤية واستراتيجية الدولة بشأن التوازن بين الجنسين، ومواكبته للإنجازات الحكومية المتحققة في هذا الملف، من خلال توالي انضمام كثير من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة لمبادرة «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الهادف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين الوسطي والعليا إلى 30% حداً أدني بحلول عام 2025، حيث وقعت على هذا التعهد الطوعي 64 شركة تعمل في مجالات متنوّعة.

منال بنت محمد:

• «شعار (نتشارك للغد) يعكس المستوى المتقدم الذي بلغه التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات».

• «الإمارات حققت إنجازات كبيرة ترسخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين».

نموذج عالمي ملهم

قالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حريص على مواصلة جهوده بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الاتحادية، لترجمة رؤية وتوجيهات القيادة بجعل الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في التوازن بين الجنسين».