هشام الجخ يعترف: كتبت كلمات أغنية هابطة مقابل 500 جنيه

كشف الشاعر المصري المعروف هشام الجخ بأنه كتب كلمات أغنية هابطة مقابل 500 جنيه.

وأوضح الجخ، خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أن ذلك حدث خلال حقبة التسعينيات أثناء مرحلة دراسته الجامعية، مشيراً إلى أن أحد أصدقائه هو من طلب منه أن يُقدم على تلك الفعلة.

وقال الجخ أن صديقا له اسمه وليد الشهاوي قال له: «يا هشام، عايزين غنوة هابطة، وهديك 500 جنيه»، مؤكداً أن هذا المبلغ كان في تلك الفترة قيمة كبيرة.

وحكى أنه في البداية كتب أغنية رآها من وجهة نظره هابطة ولا تمثل حقيقة الشعر الذي يبدعه، لكنَّ صديقه الموسيقي الشهاوي رفض تلك الكلمات لأنها ليست بالهبوط الكافي !

ولفت إلى أنه تجاوب مع إصرار صديقه عندما طالبه بمزيد من الأسلوب الهابط في الكتابة، موضحاً أنه كتب حينها أغنية جاءت بعض كلماتها على هذا النحو: «طب إيه بقى، يوم تبقى حلو، ويوم تبقى نار، يوم تسقي شهد، ويوم مرار، يوم تبقى فُرقة وانتظار، ويوم حلاوة وطيب لُقى، طب إيه بقى؟!»، مؤكداً أنه قبض لقاء ذلك 500 جنيه مصري.