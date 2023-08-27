مسيّرة ترصد عوادم السفن في بحر الشمال

بدأت الوكالة الاتحادية الألمانية للشؤون البحرية والمسح البحري، لأول مرة، في استخدام طائرة مسيّرة لرصد انبعاثات عوادم السفن في بحر الشمال.

وقالت المسؤولة بالوكالة، كارولين أبرومايت، إن «الوكالة سجلت خلال ما يقرب من 50 عملية رصد في الأشهر الثلاثة الماضية سبعة انتهاكات للحدود القانونية للعوادم». وتتيح الوكالة نتائج الرصد وبيانات السفينة لسلطات المراقبة في جميع الموانئ الأوروبية. وعند ثبوت انتهاك، يمكن لشركات الشحن أن تتوقع غرامات تصل إلى 50 ألف يورو. ويجرى نشر الطائرة المسيّرة على متن سفينة تابعة للشرطة الاتحادية الألمانية حتى نهاية أغسطس الجاري.

يشار إلى أن الخطوة الجديدة من الوكالة الألمانية تأتي للإسهام في الحدّ من التلوّث، وحماية البيئة البحرية.