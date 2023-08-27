إضراب «هوليوود».. أفلام جديدة تدفع الثمن

أرجأت شركة «وارنر براذرز» إلى العام المقبل الموعد المرتقب لطرح ثلاثة أفلام، من بينها الجزء الثاني من شريط الخيال العلمي «دون»، وهو من أكبر التغييرات إلى الآن في برمجة العروض السينمائية في وقت يتواصل إضراب الممثلين وكتاب السيناريو في هوليوود.

وحددت «وارنر» 15 مارس 2024 موعداً جديداً لطرج «دون: بارت تو» الذي كان يُفترض أساساً أن تبدأ عروضه في الثالث من نوفمبر المقبل، في حين أصبح أبريل 2024 بدلاً من مارس تاريخ إطلاق فيلم «غودزيلا x كونغ: ذي نيو إمباير».

وأوردت الصفحتان الرسميتان للفيلمين على شبكة التواصل «إكس» (تويتر سابقاً) الجمعة الموعدين الأساسيين والجديدين لعرضهما.

كذلك أجّلت «وارنر» من أبريل 2024 إلى ديسمبر طرح فيلم الرسوم المتحركة «ذي لورد أوف ذي رينغز: ذي وار أوف ذي روهيريم». وجاء الإعلان عن تأجيل الأفلام الثلاثة فيما يتواصل إضراب نقابتي كتّاب السيناريو والممثلين سعياً إلى تحسين الأجور وتحقيق مطالب أخرى. ويحظر الإضراب على الممثلين المشاركة في تصوير أي أفلام تنتجها الشركات الهوليوودية الكبرى أو منصات البث التدفقي أو في الترويج لها، ما يعني أن نجمي «دون 2» زيندايا وتيموتيه شالاميه لن يسهما في حملته التسويقية.

وسبق أن أرجئ إلى أبريل 2024 طرح فيلم «تشالنجرز»، وهو أيضاً من بطولة زيندايا التي يبلغ عدد متابعيها على «إنستغرام» أكثر من 180 مليوناً، وألغيَ عرضه العالمي الأول الذي كان مقرراً أن يُفتَتَح به مهرجان البندقية السينمائي.

وبدأ كتّاب السيناريو الهوليووديون إضراباً في مايو الماضي، وما لبث الممثلون أن حذوا حذوهم في يوليو. ولم تشهد هوليوود منذ عام 1960 مثل هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة التي أوقفت عجلة الإنتاجات فيها بصورة شبه كاملة.