بيانات ملايين طالبي العمل في فرنسا.. للبيع على الإنترنت

عُرضت بيانات شخصية لنحو 10 ملايين من طالبي العمل للبيع على الإنترنت بصورة غير قانونية بعد الكشف عن تسرّب هذه المعلومات التي تمتلكها هيئة حكومية فرنسية للتوظيف، كما أكد عدد من الخبراء لوكالة فرانس برس.

وأوضح داميان بانكال من موقع «زاتاز» المتخصص في رصد سرقات البيانات أن بيانات هيئة «بول أمبلوا» «معروضة للبيع على (الإنترنت المظلم)»، موضحاً أن «قرصان معلوماتية معروفاً جداً متخصصاً في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها، عرض قاعدة بيانات (بول أمبلوا) للبيع لقاء 900 دولار في الثامن من أغسطس.. والتي تضم 10.2 ملايين مستخدم».

كذلك أفاد خبير الأمن السيبراني كليمان دومينغو المعروف باسم «ساكس» على شبكة «إكس» (تويتر سابقاً) عن بيع هذه البيانات مقابل 900 دولار على أحد منتديات قراصنة المعلوماتية.

وأكّد دومينغو أن الملف المعروض للبيع يحتوي على 10.2 ملايين اسم. وذكر أن نسخة أولى من هذه البيانات عُرضت على أحد منتديات القراصنة في الثامن من الشهر الجاري؛ ثم «حُدِثت بمزيد من المعلومات في 21 أغسطس».

ودعت «بول أمبلوا» المسؤولة عن التوظيف في فرنسا الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت «استهدف شركة ماجوريل التي توفّر لها خدمات. وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً في اختراق احتيالي لنظام معالجة بيانات آلي».