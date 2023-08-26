طريقة غريبة جداً في الإعدام تجربها ولاية ألاباما على أحد المحكومين

تسعى ألاباما الأمريكية لأن تصبح أول ولاية تعدم سجينا بإجباره على استنشاق النيتروجين النقي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت الوكالة بأن مكتب المدعي العام في ألاباما طلب يوم الجمعة من المحكمة العليا المحلية تحديد موعد لإعدام السجين المحكوم عليه بالإعدام كينيث يوجين سميث (58 عاما).

وأشار ملف المحكمة إلى أن ألاباما تخطط لإعدامه عن طريق نقص أكسجة النيتروجين، وهي طريقة إعدام مسموح بها في ثلاث ولايات (أوكلاهوما وميسيسيبي بالإضافة إلى ألاباما) لكن لم يتم تطبيقها قط.

ويحدث نقص أكسجة النيتروجين عن طريق إجبار السجين على تنفس النيتروجين فقط، وحرمانه من الأكسجين مما يؤدي لوفاته. ويشكل النيتروجين 78% من الهواء الذي يستنشقه الإنسان وهو غير ضار عند استنشاقه مع الأكسجين. وبينما يقول مؤيدو الطريقة الجديدة إنها غير مؤلمة، يشبهها المعارضون بالتجارب على البشر.

وشرّعت ولاية ألاباما أسلوب نقص أكسجة النيتروجين عام 2018 وسط نقص في الأدوية المستخدمة لتنفيذ الحقن المميتة، لكن الولاية لم تحاول استخدامه حتى الآن لتنفيذ حكم الإعدام.

وحاولت ولاية ألاباما إعدام سميث بالحقنة المميتة العام الماضي، لكنها ألغت الإعدام بسبب مشاكل في إدخال قسطرة في وريده.

وكان سميث أدين في جريمة قتل زوجة واعظ عام 1988 مقابل أجر. وقال المدعي العام في ألاباما إن الوقت قد حان لتنفيذ حكم الإعدام.