مصر: كلب ضال يهجم على رضيع أمام أمه ويصرعه في الحال



في حادثة مؤلمة شهدتها منطقة الهرم في مصر، توفي طفل رضيع بعدما عقره كلب ضال وأدى إلى مصرعه في الحال.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقت السلطات المصرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مستشفى الهرم بمدينة الجيزة بوصول طفل رضيع لقي مصرعه بعدما عقره كلب ضال في منطقة الظهر والوجه.

وأمرت السلطات المصرية بالتوجه إلى موقع الحادث، وبالفحص ومقابلة أم الرضيع أكدت إنها بسبب شعورها بالإرهاق أثناء سيرها في الشارع جلست لتستريح ووضعت الرضيع بجانبها، فقام أحد الكلاب بالهجوم عليه ومحاولة التهامه أمامها، ولم تتمكن الأم من إنقاذ طفلها.

ونُقل الطفل الرضيع على الفور إلى المستشفى في محاولة لانقاذه لكنه كان متوفيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأرسل للنيابة العامة للبدء في التحقيقات.