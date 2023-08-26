«دي سي سوبر هيروز».. موسم الأبطال المحبوبين مستمر

يتواصل موسم «دي سي سوبر هيروز» في عالم وارنر براذرز أبوظبي بجزيرة ياس حتى الثالث من سبتمبر المقبل، مع باقة من الفعاليات الترفيهية والعروض المباشرة المستوحاة من شخصيات «دي سي سوبر هيروز»، لإضفاء المزيد من التجارب العائلية التي تزخر بها المدينة. وسيتمكن الضيوف من الكبار والصغار من قضاء أوقات ترفيهية، والتقاط أجمل الصور التذكارية مع تمثال «باغز باني» الشهير عند مدخل عالم وارنر براذرز أبوظبي، الذي يتألق برداء سوبرمان احتفالاً بالموسم.

وفي منطقة وارنر براذرز بلازا، سيتمكن الضيوف من مشاهدة العرض الجديد على مسرح بلازا بمشاركة أبطال «دي سي سوبر هيروز»، الذي ينظم ثلاث مرات يومياً. وستتاح الفرصة للضيوف في «متروبوليس» للقاء أشهر شخصيات وأبطال «دي سي سوبر هيروز» و«جستس لييغ» بما في ذلك «سوبرمان»، و«أكوامان»، و«ميرا»، «ووندر ومان»، و«غرين لانترين»، و«ذا فلاش»، وغيرهم من الشخصيات المحبوبة التي ستشارك في مسيرة «متروبوليس» السنوية. وسيتمكن محبو المغامرات من المشاركة في البرنامج التفاعلي «تدريبات جرين لانترين» الذي يتيح لهم تعلم الأسرار والمهارات المطلوبة للانضمام إلى فريق «جستس لييغ»، والمساهمة في حماية شوارع ميتروبوليس من قوى الشر. ويمكن للضيوف التوجه إلى «هول أوف جستس» لالتقاط الصور التذكارية مع التماثيل العملاقة التي تجسد شخصيات فريق الأبطال «جستس لييغ». وفي منطقة باتمان، سيشاهد الضيوف «فارس الظلام» وهو يكافح الجريمة ويحمي شوارع غوثام سيتي من الأشرار، وسيتمكن كذلك الضيوف الصغار من الانضمام إلى كل من باغز باني، ودافي داك، وغيرهما من شخصيات لوني تونز المحبوبة، واستعراض مهاراتهم في الرقص خلال «حفل سوبر لوني تونز الراقص» في «كرتون جانكشن».