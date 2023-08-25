جزيرة بالي تفرض رسوماً على السياح فبراير المقبل

اعتباراً من فبراير المقبل؛ سوف تبدأ جزيرة بالي الإندونيسية فرض رسوم على السياح الوافدين، في إطار خطوات أوسع من جانب الجزيرة الاستوائية لتنظيف مواقعها السياحية.

وقال رئيس مكتب السياحة، تجوكوردا باجوس بيمايون، أمس، إنه يتحتم على السياح الدوليين دفع 150 ألف روبية (10 دولارات) للشخص لكل مرة يدخل فيها الجزيرة، وستستخدم تلك الأموال للحفاظ على الشعاب المرجانية والمانغروف وغيرها من المشاريع المستدامة.

وأضاف، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه يجب دفع الرسوم قبل أو عند الوصول، فيما مازالت بقية التفاصيل قيد المناقشة.

وفي حين أن السياحة في بالي لم تتعاف تماماً من الجائحة فإنها مازالت تعاني من موجة من الزوار الذي يسيئون التصرف؛ ما فاقم معدلات الجريمة وأثار غضب السكان.