قصة لا تصدق بطلتها بـ7 أرواح.. تسافر 800 كم داخل محرك السيارة ولم تصب بأذى

تسببت قطة في صدمة كبيرة لسائق سيارة أجرة بعد أن قطعت معه أكثر من 800 كم، وهي مختبئة داخل محرك سيارته.

وقال توم هاتشينجز (32 عاماً)، من تونيريفايل (جنوب ويلز) لشبكة سكاي نيوز إنه لم يصدق نفسه و«قفز في الجو» من الدهشة عندما اكتشف القطة خلف شبك غطاء المحرك الساخن.

وأضاف: «في الدقائق الـ10 التالية كنت أحاول معرفة كيفية إخراجها. ومازلت حتى يومنا هذا لا أستطيع أن أفهم كيف وصلت إلى هناك».

ويعتقد هاتشينجز أن القطة سافرت معه أكثر من 800 كم، وهذا فقط في الصباح الذي اكتشفت فيه، دون أن يستطيع تقدير منذ كم من الوقت كانت محتجزة تحت غطاء المحرك.

وكان هاتشينجز قد أنشأ شركة Tommy's Taxis فقط في الشهرين الماضيين، واتسم برنامج سفره بالكثافة، لذا لم يستطع تقدير تماماً كم سافرت هذه القطة معه دون أن يعلم.

وتبين لاحقاً أن القطة تدعى جيزمو، وكانت مفقودة منذ أسبوع، في منطقة على بعد نحو 10 أميال من تونيريفايل؛ وهو ما أدهش السائٍق أكثر حين تذكر أنه لم يذهب إلى مسكين منذ أسابيع.

وأردف «لم أكن هناك منذ فترة طويلة، لذا ليس لدي أي فكرة عن كيفية دخولها إلى سيارتي». وذكر أنه بعد حديثه إلى الأطباء البيطريين بعد ذلك أخبروه باسم القطة التي كان مفقودة، وتمت إعادتها لأصحابها في النهاية.