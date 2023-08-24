«ذي بوينت» دبي.. مساحة «ترفيه» لكل الفصول

تعد «ذي بوينت دبي» وجهة مثالية للتسوق والترفيه وتبعد نحو أربعة كيلومترات عن ساحل دبي في نخلة جميرا، وتضم مجموعة من المرافق الترفيهية والمطاعم، مع أروع الإطلالات على الواجهة البحرية ودور السينما التي تعرض أحدث الأفلام، بينما يستمتع الأطفال بوقتهم في المرافق الترفيهية، إضافة إلى احتضانها عدداً كبيراً من الحفلات الموسيقية والفعاليات البارزة على مدار العام.

وتشمل «ذي بوينت» أكثر من 50 مطعماً ومقهى شعبياً، فضلاً عن متاجر الهدايا التذكارية، إضافة إلى ممشاها الشهير الواقع قبالة فندق «أتلانتس النخلة» والممتد على مسافة 1.5 كيلومتر. وتشمل «ذي بوينت» كذلك، النافورة الراقصة، وتقدّم عروضاً رائعة يومياً كل 30 دقيقة بين غروب الشمس ومنتصف الليل.