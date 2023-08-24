شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى في المستشفى

خطرت ببال شاب عشريني فكرة سيئة جداً تتمثل في محاولة تقبيل المياه المتصاعدة حتى ارتفاع 140 متراً من نافورة جنيف الضخمة في بحيرة جنيف. ونقلت صحيفة عن شهود عيان قولهم، إن الشاب عَبَر حاجز الوصول إلى نافورة المياه على الرغم من أن الاقتراب منها ممنوع.

وحاول الشاب في البداية وضع وجهه على الفوهة التي تتدفق منها المياه بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، أو 500 لتر في الثانية. وأدى ضغط مياه النافورة إلى دفع الشاب بعنف إلى الخلف. وما حصل لم يثن الشاب عن الإقدام على محاولة أخرى، وحاول معانقة مياه النافورة بذراعيه، لكنّ ضغطها دفعه هذه المرة في الجو أمتاراً عدة، فسقط على البلاطة التي تحيط بالفوهة. وقال أحد الشهود إن عناصر الشرطة طلبوا قطع مياه النافورة بصورة عاجلة ليتمكنوا من انتشاله. وتولت سيارة إسعاف نقل الشاب إلى مستشفيات جنيف الجامعية.