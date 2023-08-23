"مفاجآت صيف دبي" : إقامات مجانية للأطفال في الفنادق وتخفيضات تصل إلى 35 %

تقدم " مفاجآت صيف دبي "العديد من العروض الحصرية والتجارب الاستثنائية لتشجيع السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة لسكان دبي وزوراها لقضاء موسم صيف مميز في دبي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة : "تسلط فعاليات مفاجآت صيف دبي الضوء على أفضل ما في مدينتنا طوال أشهر الصيف.. وبالإضافة إلى استقطابها للزوار من مختلف دول العالم فإنها تقدم عروضا وباقات تعزز السياحة الداخلية وتدعم جودة الحياة للمقيمين.. وفي ظل العروض الترويجية والتخفيضات المميزة فإنها تضمن قضاء موسم صيفي في المدينة ممتع ومناسب لجميع الميزانيات خاصة للعائلات والأطفال.. ويمكن للمقيمين قضاء أوقات ممتعة والاستفادة من العروض الحصرية لسكان الإمارات فقط خلال المفاجآت حتى 3 سبتمبر المقبل".

ويقدم أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً إقامات مجانية للأطفال مع مجموعة من العروض الترويجية الخاصة مثل التخفيضات التي تصل إلى 35 بالمائة للمقيمين والاستمتاع بأفضل ما يقدمه قطاع الضيافة في دبي هذا الصيف من خلال العروض القيمة المقدمة في الفنادق وغيرها من الوجهات قبل انتهاء مفاجآت صيف دبي بالإضافة إلى مجموعة واسعة العروض عند زيارة من المعالم السياحية والمتنزهات والوجهات الترفيهية في جميع أنحاء المدينة.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني visitdubai.com للإطلاع على مجموعة الفنادق التي تقدم عروضاً حصرية للسكان في دولة الإمارات والاستمتاع بتخفيضات على الإقامة في الفنادق والعديد من الأسعار المميزة والمخفضة والعروض الأخرى.