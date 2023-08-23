مسبار هندي يهبط على سطح القمر خلال عدة ساعات

من المقرر أن يهبط مسبار هندي على سطح القمر خلال عدة ساعات، في محاولة للتعويض عن مهمة فاشلة قبل أربع سنوات، وبعد أيام من تحطم مركبة فضائية روسية على سطح القمر.

وقالت وكالة الفضاء الهندية "إسرو" على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أمس، أن "المهمة في جدولها الزمني".

ومن المقرر أن تهبط المركبة الفضائية في الساعة 6:04 مساء بتوقيت الهند (1234 بتوقيت جرينتش)، على الرغم من أنه كما هو الحال مع جميع مهام الفضاء، قد يتم تأجيل الإطلاق في اللحظة الأخيرة.

وقال نيليش إم ديساي، من منظمة أبحاث الفضاء الهندية "إسرو"، لوكالة الأنباء الهندية "ايه ان اي"، إنه من المتوقع اتخاذ قرار قبل وقت قصير من الهبوط المخطط له، بناءً على الظروف على القمر.

وتم إطلاق المهمة غير المأهولة، (تشاندريان 3)، التي تعني "مركبة قمرية" باللغة السنسكريتية، في منتصف يوليو الماضي.

وتأمل وكالة الفضاء الهندية في استكشاف الجانب الجنوبي من القمر لمدة أسبوعين تقريبا في حال هبوط المسبار بنجاح. ولم يتم استكشاف المنطقة إلا قليلا، لكن العلماء يقولون إنها قد تحتوي على جليد ومعادن أخرى.

وحتى الآن، تمكنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين فقط من تحقيق عمليات هبوط سلسة ناجحة.

وفشلت المحاولة الأولى للهند في عام 2019، عندما تحطمت وحدة الهبوط على سطح القمر بسبب مشاكل في المكابح.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" يوم الأحد الماضي إن المسبار الفضائي لونا-25 اصطدم بسطح القمر بعد "وضع غير مخطط له" وتم تدميره.

وكان من المفترض أيضا أن يهبط المسبار لونا 25 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، في أول مهمة قمرية روسية منذ ما يقرب من 50 عاما.