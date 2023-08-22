«آية» من الجمال الافتراضي في دبي

عبر جواز سفر وجهته 12 محطة من المغامرات، تأخذ «آية» في «وافي سيتي»، زوّارها برحلة فريدة في الجمال إلى عالم يمتزج فيه الفن مع التكنولوجيا، وذلك من خلال رحلة استكشافية عنوانها الهروب الغامض، والانغماس مع ملايين النجوم والأضواء والحدائق المزهرة، فضلاً عن الاستمتاع بشلالات المياه والعواصف والبحيرات في تجربة حسيّة لا تتكرر. وتقدم «آية» تجربة خاصة لكل الفئات العمرية، فيما توفر من خلال التعاون مع «مفاجآت صيف دبي»، الفرصة للزوّار الصغار للدخول مجاناً إلى الوجهة والاستمتاع بالتجربة.

وتؤمن زيارة «آية» فرصة للهروب من العالم الواقعي إلى عالم استثنائي من تأسيس شركة «هايبر سبيس» الناشئة المختصة بالمتنزهات الترفيهية المستقبلية. وتتكون التجربة من 12 محطة تبدأ مع «ذا سورس»، الذي يجسّد بداية الكون الجميل المكون من البحيرات الرقمية التفاعلية، ومن ثم ينتقل الزوّار الى «أورورا» ومفهوم التحكم بالنجوم، ليسافروا عبر الزمن عند محطة «دريفت». أما محطة «أوتلاند» فتقدم انعكاس الطبيعة الخيالي، ثم يحلق الزوّار بعيداً مع النجوم مع «لونا». ومن النجوم الى المياه مع «البحيرة» و«ذا ريفر» حيث الممرات المائية والأفاتار، و«ذا فولز» الشلال الذي يتحرك عكس الجاذبية. فيما تختتم الجولة مع المحطات الأربع «سيلستيا»، وحديقة «فلورا»، والتجول والرقص مع الأضواء في «تايدز» و«هارمونيا».

تجربة فريدة

وتحدثت مديرة التسويق في «آية»، آلاء الخطيب، لـ«الإمارات اليوم»، عن هذه التجربة، وقالت: «تتميز تجربة (آية) بكونها تجربة ترفيهية افتراضية فريدة من نوعها، وهي الأولى في الإمارات وفي الوطن العربي، وتمتد على مساحة 4000 قدم مربعة في (وافي سيتي)، وتصحب المسافرين في رحلة الى عالم جميل». وأضافت الخطيب: «تتألف التجربة من 12 محطة، يغادر بها المسافرون من الواقع الى عالم خيالي من أجل خلق ذكريات متميزة في كون نابض بالألوان، إذ تبدأ الرحلة من عالم (ذا سورس)، وتصل إلى البحيرة وتجارب رائعة للنجوم والتلال الخضراء ومنطقة الشلالات، فيما الختام مع الاسترخاء على التلال الخضراء تحت أضواء تلمع كالنجوم».

ولفتت الخطيب إلى أن «عالم آية» يدمج بين الفن وأحدث التقنيات التكنولوجية، فضلاً عن التجارب الترفيهية، وهذا بدوره كفيل بتأمين رحلة يتمكن فيها الزوّار من الانفصال عن العالم الخارجي، وبالتالي دخول عالم جديد مفعم بالتجارب الاستثنائية التي توفر المتعة والمغامرة. وأكدت أن الوجهة تجذب المقيمين والسياح في الدولة، فهي تجربة متميزة تحث على البقاء لما يقارب الساعة الى ساعة ونصف الساعة، موضحة أنها «تؤمن فرصة الاستمتاع لكل الفئات العمرية، وأنه يتم التعاون مع دائرة السياحة والاقتصاد في دبي، بهدف جذب السياح ومحبي المغامرات من مختلف الثقافات والجنسيات، فيما يمكن للزوّار الاستماع للشروح باللغة الإنجليزية والعربية وستُضاف لغات أخرى».

فن وتكنولوجيا

افتتح «عالم آية» منذ ما يقارب ثمانية أشهر، ونوّهت الخطيب بأن التجربة تدمج بين الفن والتكنولوجيا، وتواكب كل التطوّرات الحاصلة في المجالين التقني والترفيهي، ولهذا سيتم تطوير الوجهة والتعديل فيها وطرح تجارب جديدة بين الوقت والآخر، فضلاً عن وجهات ترفيهية جديدة سيتم طرحها أيضاً في دبي. واعتبرت أن الترفيه محكوم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذا العصر، وهذا يحتم على أي وجهة وضع استراتيجية للتطوير والتغيير باستمرار، ويكون الأمر أكثر الحاحاً في دبي المدينة التي تتسم بالتطوّر السريع، وبمواكبتها لكل ما يحدث في العالم في مختلف المجالات.

تجربة للأطفال

ولفتت إلى أنه بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تم إطلاق حملة «كيدز غو فري»، التي تتيح دخول الأطفال مجاناً خلال «صيف دبي»، موضحة أنه «تم إطلاق التجربة نظراً إلى حب الأطفال لهذه الوجهة، ومن بينهم طلاب المدارس أيضاً»، مشيرة إلى أنهم أطلقوا كتاباً خاصاً بالألوان للأطفال الصغار. ورأت أن التجربة مهمة للأطفال ليس لأنها تجربة ترفيهية فقط، بل لكونها تدمج الفن بالترفيه والتكنولوجيا، وهذا بدوره يعزز الوعي بالفنون لدى الفئات العمرية الصغيرة. وأشارت الخطيب إلى أن قطاع الترفيه يشهد نمواً في الوقت الحالي، وقد شهدت الوجهة منذ الافتتاح إقبالاً كبيراً، معتبرة أن الزوّار هم سفراء الوجهة، وذلك من خلال الصور التي ينشرونها عبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، فكل صورة تنشر من الزوّار تسهم في جذب الناس إلى الوجهة.

• جواز سفر وجهته 12 محطة من المغامرات الاستكشافية، التي عنوانها الهروب الغامض.

• 4000 قدم مربعة مساحة التجربة.

حقائق وأرقام

تتكون تجربة «آية» من 12 محطة، وتبدأ الرحلة بالدخول إلى «عالم أورورا»، يتبعه: «البحيرة»، «أوتلاند»، «دريفت»، «ذا سورس»، وتستكمل مشاهد التجربة الرائعة مع نجوم الكون والبحيرات والتلال الخضراء وشلالات منطقة «ذا فولز»، وهي جميعها تجارب تفاعلية، تحث على التفاعل مع الموسيقى والمرايا والأضواء. وتتطلب زيارة المحطات كلها ما يقارب ساعة ونصف الساعة، اذ تتطلب كل محطة ما يقارب ست دقائق، تتميز بكونها تحمل تجارب جديدة، ومنها الرقص مع الأفاتار والتعرف إلى شخصيات جديدة في العالم الافتراضي.