سباق على السعادة والمرح

تتبارى كل الوجهات في «وطن السعادة» على إضفاء البهجة على قلوب سكان دولة الإمارات وزوارها من كل أنحاء العالم، متيحة للعائلات والأفراد تجارب استثنائية تنشر الفرح.

وهنا يستمتع ضيوف «عالم فيراري أبوظبي» في جزيرة ياس، بكثير من الأنشطة في أجواء من المرح خلال موسم الصيف الحافل بالعروض والاحتفالات، من أجل رسم الابتسامة على وجوه الجميع، وصنع ذكريات لا تنسى بين جنبات هذا العالم، وتحت السقف الأحمر المميز للمدينة الترفيهية التي تحظى بشعبية لافتة مع أكثر من 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً.

وتتنوع محطات المرح في «عالم فيراري أبوظبي»، بداية من أسرع أفعوانية تحتاج إلى أصحاب القلوب القوية، مروراً بالعروض الترفيهية الجوالة، وصولاً إلى لقاء أعضاء عائلة عالم فيراري أبوظبي الجدد.