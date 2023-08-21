بعد أن قطعت 3000 ميل لحضور فرح صديقتها اكتشفت أنها ذهبت للعرس الخطأ

أصيبت امرأة بالإحباط الشديد حينما وجدت نفسها بعد رحلة طويلة من العاصمة الأمريكية إلى اسكوتلندا كلفتها مبلغا كبيرا بهدف حضور عرس صديقتها، أنها موجودة في عرس آخر لأشخاص غريبين لا تعرفهم.

فبعد رحلة طويلة إلى اسكتلندا وركوب سيارة أجرة عبر مدينة غلاسكو ، وصلت آرتي مالا إلى حفل الزفاف فقط لتدرك بعد دقائق أنها في المكان الخطأ.

وخلال لحظات انتبهت مالا القادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الزوجين اللذين يحتفلان بزفافهما ليسا صديقيها ولا تعرفهما. وتأكدت مالا من خطأها بعدما اقتربت من العروسين وشاهدتهما يتبادلان عهود الزواج في صالة الأعراس.

لكنها كانت محظوظة حين تبين أنه في هذه الأثناء كانت صديقتها العروس تتزوج في قاعة قريبة من مكان تواجدها بالمدينة.

وقالت مالا التي شاركت قصتها في منشور على منصة تيك توك لقي انتشارا واسعا، أنها تمكنت في وقت لاحق من الوصول للقاعة الصحيحة وإن فاتتها كلمات العروسين في مستهل الحفل.

واكتشفت المرأة لاحقًا أن الخطأ قد حدث عندما طلبت من شركة أوبر أن تأخذها من مقر إقامتها في المدينة إلى حفل الزفاف، دون أن تدرك أن هناك مكانين لهما أسماء متشابهة في المدينة.

ولحسن حظ ، أوصلتها سيارة أخرى إلى الحفل الصحيح بعد رحلة قصيرة استغرقت ست دقائق فقط بالسيارة.