عيون مدينة إكسبو دبي على المستقبل

أتاحت مدينة إكسبو دبي لأجيال الغد من الصغار فرصة الاستمتاع بموسم صيفي حافل بالفعاليات التي تمزج المتعة بالفائدة، لتصحب الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و12 عاماً في رحلة تعليمية ترفيهية خلال المعسكر الصيفي الذي تتواصل أنشطته في مدينة المستقبل حتى 25 أغسطس الجاري.

وفي أجواء من المرح يتضمن المعسكر ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة في مجالات عدة، كما أتيحت للمستكشفين الصغار رحلات إلى مواقع عدة بين جنبات دبي.