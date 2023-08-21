كنزة الأميرة ديانا الشهيرة في مزاد

تُطرح للبيع في مزاد علني نهاية أغسطس الجاري كنزة الصوف الحمراء الشهيرة المطبّعة بمجموعة من الخراف البيضاء يتخللها واحد أسود، التي ارتدتها الأميرة ديانا عام 1981 بعد وقت قصير من خطبتها للأمير تشارلز.

وستكون الكنزة من بين قطع عدّة تُعرض في مزاد حول مشاهير الموضة لدار «سوذبيز» في نيويورك عبر الإنترنت بين 31 الجاري و14 سبتمبر المقبل.

وقدر سعر الكنزة الصوفية التي أُطلقت عليها تسمية «الخروف الأسود»، بما بين 52 ألفاً و300 دولار و91 ألفاً و600 دولار.

وهذه القطعة من تصميم سالي موير وجوانا أوزبورن اللتين كانتا أسستا قبل ثلاث سنوات منذ ذلك علامتهما «وورم آند ووندرفول»، وبعد بضعة أسابيع من نشر صور لديانا مرتديةً هذه الكنزة، تلقّت موير وأوزبورن كتاباً من قصر باكنغهام يُعلمهما أن أميرة ويلز المستقبلية ألحقت ضرراً بالقطعة، واستفسرت الرسالة الملكية من المصممتين عما إذا كانتا تستطيعان إصلاحها أو تأمين بديل منها، وبالفعل أنجزتا نسخة جديدة من الكنزة، فتسلمتا رسالة شكر من السكرتير الخاص للأميرة المستقبلية.

وقالت «سوذبيز» إن إقبال المستهلكين على الكنزة كان كبيراً، ورأت فيه تجسيداً لخلود ذوق ديانا وتأثيرها على الثقافة الشعبية.