بسبب الإقبال غير المسبوق.. الجيش يتدخل للسيطرة على حفل عمرو دياب في بيروت

رغم الظروف الإقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان والشعب اللبناني، زحف عشرات الآلاف لحضور حفل المطرب المصري عمرو دياب أمس السبت في العاصمة بيروت، ما أدى لاكتظاظ غير مسبوق دفع قوات من الجيش اللبناني الى الحضور لموقع الحفل وتنظيم الأمور، وللحيلولة دون وقوع تصادمات أو احتكاكات بين الجمهور الكبير، فضلاً عن تنظيم حركة السير.

ولم يكد النجم المصري يعتلي المسرح في وسط بيروت حتى اشتعل مسرح الواجهة البحرية بصرخات الجماهير المتشوّقة للقائه بعد سنوات من الغياب.

وبعد انتهاء "دي.جي. رودج" من فقرته، أطلّ دياب على جمهوره معبّراً عن شوقه للقائهم: "وحشتوني جدّاً مش عارف أقول إيه... غيبة طويلة، أحلى جمهور في الدنيا".

ورفع الآلاف هواتفهم لالتقاط اللحظات الأولى لاعتلاء "الهضبة" المسرح وسط أجواء صاخبة وإطلاق مفرقعات نارية. وأدى دياب أغنيات قديمة وجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ولفت الانتباه التزام الجمهور بارتداء اللون الأبيض تلبية لطلبات المنظمين. واستمرت فقرة دياب الغنائية نحو ساعتين.

وكانت الصحافة اللبنانية، كشفت أن الأجر الذي سيتقاضاه دياب عن حفله في بيروت، والذي يأتي بعد غياب أكثر من 12 عاماً، يصل لـ750 ألف دولار، أي حوالي 23 مليون جنيه.

وكان منظم الحفل، أوضح في تصريحات إعلامية أن المسرح المقرر أن يغني عليه عمرو دياب يتسع لأكثر من 16 ألف مشاهد، ونفدت جميع تذاكر الحفل التي تراوحت أسعارها بين 60 دولارا إلى 300 دولار.