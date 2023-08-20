أمّ نيمار في السعودية: لبست الخمار وركبت الجَمل وشربت القهوة العربية ( شاهد الصور)
خطفت والدة النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق نادي الهلال السعودي الجديد، نادين جونسالفيس سانتوس، الأضواء، من ابنها بإطلالة سياحية ملفتة لها في السعودية.
حيث ضجّت وسائل التواصل الإجتماعي امس بصور للأمّ لنادين جونسالفيس سانتوس وهي تقوم بجولة سياحية، مرتدية الخمار وفي صورة أخرى وهي ممتطية ظهر جمل، وظهرت في صورة ثالثة وهي جالسة تحتسي القهوة السعودية التقليدية.
والدة النجم البرازيلي #نيمار لاعب #الهلال ترتدي البرقع وتمتطي الإبل#مباشر_بلس pic.twitter.com/OVySbiD4Dy— Pulse (@MubasherPulse) August 19, 2023
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