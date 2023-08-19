الطفلة العنود تخطف الأنظار .. أول ظهور لابنة محمد عبده من زوجته الفرنسية (فيديو)

خطفت ابنة الفنان السعودي محمد عبده الأضواء من والدها لدى صعودها على خشبة المسرح، خلال حفله الأخير في العاصمة البريطانية لندن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنان العرب دعا فيه ابنته العنود لاعتلاء خشبة المسرح لمشاركته في تقطيع قالب الحلوى، على هامش تكريمه بدرع الأربعين لـ"غلوبال غالا" من قبل مؤسسها.

وبحث عبده عن ابنته من بين الحضور، متسائلًا: "العنود فينها؟ تعالي يالعنود".

فيما بدت ملامح الخجل واضحة على ملامح الصغيرة، التي ارتدت فستانا ورديا. وحمل عبده ابنته بين يديه لمساعدته في تقطيع قالب الحلوى، وسط تصفيق حار من الجمهور

ووسط إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالطفلة العنود، كان على رأس التعليقات، أنها تشبه أبيها كثيرًا، فضلًا عن حب الناس لها، وأنها طفلة جميلة.

يذكر أن العنود التي تبلغ من العمر 5 سنوات آخر ابناء محمد عبده، ووالدتها الزوجة الثانية للفنان وهي سيدة فرنسية ذات أصول الجزائرية، ولديها ثلاثة أخوة وهم: خالد، وعالية وسلمان.

وللفنان محمد عبده أولاد من الزيجة الأولى أيضًا، وكان قد تحدث عن أولاده في لقاء سابق له فقال: «أوﻻدي هم جزء من حياتي جميعهم، وأولادي من الزوجة الأولى هم من كانوا وراء زواجي الثاني، فهم اطمأنوا عليّ بزواجي من أم خالد، بعدما تعرفوا عليها ووجدوها سيدة محترمة، فهي تحبهم كثيرًا، وتهتم بهم وتقوم على راحتهم».

وافتتح عبده الحفل بأغنية "ليلة خميس" وسط تفاعل الجمهور، كما قدَّم باقة من أغانيه، أبرزها: "شبيه الريح"، و"شرهة العاشق"، و"الفجر البعيد"، و"لا وربي"، و"الأماكن"، وغيرها وسط حضور جماهيري كبير.