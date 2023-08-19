عجوز سبعيني يقتل زوجته بعد تأخرها في إعداد الطعام

أقدم عجوز غاضب على قتل زوجته بعد تأخرها في إعداد الطعام، فيما كان يشعر بالجوع، وذلك في مدينة الأسكندرية شمال مصر.

وألقت السلطات المصرية القبض على العجوز البالغ من العمر 72 عاما، بعد أن أمسك به الجيران، حين استغاثت بهم زوجته وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأكد الجيران أن الزوج معروف بمعاناته من مرض نفسي، يجعله عدوانيا بشكل كبير، وكان دائم الضرب لزوجته.

وقال الشهود أنهم بمجرد اقتحامهم للمنزل بعد سماع صراخ زوجته وهو يخنقها، وجدوه يجلس على الأرض وهو يهذي بكلمات غير مفهومه.

وأحالت الشرطة المتهم إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات، والتأكد من رواية الجيران للواقعة.