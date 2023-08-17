محطات جديدة للجمال في دبي

مساحات جديدة نابضة بالجمال والحياة والفرح وصنع الذكريات السعيدة، تتيحها دبي لسكانها وزوارها من جهات العالم المختلفة، لتنفتح العيون على معالم مدهشة تزين خارطة المدينة المتطورة دوماً، والتي لا تكف عن إبهار ضيوفها مع شمس كل صباح.

ويحفل مشروع «دبي كريك هاربور»، الذي يعد من أحدث الوجهات على خور المدينة، بالكثير من المحطات والإطلالات الخلابة على أفق دبي من هذه البقعة الهادئة التي تتزين بمعالم وفضاءات متميزة تستحق التجربة والزيارة.