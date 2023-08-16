نفذ عملية انتحارية «في زوجته»

توفي زوجان يمنيان عقب قيام الزوج بتفجير قنبلة يدوية في زوجته ونفسه، بعملية انتحارية ادت الى مقتلهما معاً.

وقال سكان بالحي إن المواطن وزوجته عاشا خلافات مريرة استمرت لأشهر، مما حدى بالمرأة للذهاب إلى بيت أسرتها.

وبحسب «سكاي نيوز عربية» فإن الخلاف تفاقم بين الزوجين، ما حدى بالرجل إلى الالتقاء بزوجته وسط الشارع العام، عقب أشهر من القطيعة، لتنشب مشاداة بينهما، وهو ما دفع بالزوج لتفجير قنبلة كانت بحوزته، أدت لمصرعهما معا.

وأكدت المصادر، إن قوات الأمن طوقت المكان وأغلقت الشارع العام عقب هذه الحادثة، في حين تم نقل الجثامين لاحقاً إلى المستشفى.