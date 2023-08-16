قاطفات الياسمين.. وزهرة بقلبها جوهر ثمين

تفوح روائح منعشة في كل مكان حول قاطفات ماهرات في جنوب الهند يتولين حصد براعم من الياسمين الأبيض قبل عصرها لاستخراج جوهرها الثمين الذي يستخدمه صانعو العطور في أنحاء العالم.

ولا تنبعث رائحة الياسمين إلا ليلاً عندما تتفتح هذه الزهرة، لذا من الضروري أن يتم قطف البراعم قبل تفتحها.

وتقول مالاركودي التي تتمتع بخبرة واسعة في قطف الياسمين «نُدرك أيّاً منها ينبغي قطفها». ثم تجمع بعض الأزهار المتفتحة وتضعها على شعرها الداكن.

وفي مدينة مادوراي القديمة في جنوب الهند تستقطب أزهار الياسمين التي تُزرع على نطاق واسع كبار صانعي العطور، إذ تُستخدم في تصنيع عطور من ماركات بارزة منها «جادور» من «ديور» و«مون غيرلان» من «غيرلان».

ويقول رجا بالانيسوامي، مدير «جاسمن كونكرت» المتخصصة في عصر كميات كبيرة من الزهور الطازجة للحصول على بضع قطرات ثمينة من السائل الجوهري، إن هذا العطر هو «من الأغلى في العالم».

وحصل الياسمين المُنتج في مادوراي، وهو نوع آسيوي اسمه العلمي جاسمينوم سامباك، على «مؤشر جغرافي» من المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 2013، والتي أشارت إلى أن عطر مادوراي «كثيف الرائحة».

وفي مادوراي، لا يخلو أي منزل من الزهرة البيضاء اللامعة المُستخدمة أيضاً كإكسسوار للشعر، أو في المعابد الضخمة.