أسبوع الصيف للمطاعم في دبي: استعدوا لأشهى أطباق العالم

ينتظر عشاق النكهات والطعام المتميز رحلة مميزة في دبي مع أسبوع الصيف للمطاعم الذي ينطلق بعد غد ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي.

ويشارك في دورة العام الجاري نحو 60 مطعماً من المطاعم الشهيرة المفضلة لدى العائلات في أنحاء دبي، ما يمنح سكان المدينة وزوارها فرصة استكشاف أماكن جديدة أو مفضلة مع تخفيضات خاصة بالمناسبة.

استعدوا لتذوق أشهى الأطباق مع صفقات لا تفوت في المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وكذلك المطاعم المناسبة للعائلات، ومجموعة من وجهات تناول الطعام الرائدة خلال أسبوع الصيف للمطاعم الذي يستمر حتى 27 أغسطس الجاري، ويقدم مجموعة متنوعة من النكهات من أنحاء العالم.

جولة غنية

وتقدم الفعالية جولة بين نكهات المطبخ الشرق أوسطي الغنية، وعراقة المطبخ الأوروبي، والتوابل المميزة للمأكولات الهندية والمأكولات المكسيكية الحارة، وغير ذلك الكثير.

ويسعى «أسبوع الصيف للمطاعم» لإرضاء جميع الأذواق، من محبي اللحوم، إلى النباتيين، وعاشقي تذوق المأكولات الجديدة، والاجتماعيين الذين يحبون قضاء الوقت مع الآخرين في الخارج، والمغامرين الباحثين عن مزيج فريد من النكهات.

وسيتمتع عشاق الطعام في دبي بفرصة لاستكشاف كنوز الطعام في المدينة بأسعار لا تصدق، إذ يقدم كل مطعم مشارك قوائم بأسعار محددة بما في ذلك الأطباق المميزة وبتخفيضات كبيرة. وتتضمن العروض تقديم وجبات غداء مكونة من طبقين ابتداءً من 95 درهماً، ووجبات عشاء مكونة من ثلاثة أطباق ابتداءً من 150 درهماً.

نجمة ميشلان

ويمكن الحصول على عروض مميزة في مطاعم راقية محلية، بما في ذلك وجهات حائزة نجمة ميشلان الشهيرة والعديد من الأماكن التي حصدت جائزة «بيب غورماند» في دبي. وتشمل القائمة مطعم «11 وودفاير» في جميرا 1، الذي حصل على نجمة ميشلان لعامين متتاليين، إلى جانب إدراجه ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022. ويقدم المطعم الخضار والمأكولات البحرية واللحوم المشوية بإتقان على أغصان البلوط أو الجوز أو القش. كما تتضمن القائمة مطعم «إنديا باي فينيت» الذي يضفي لمسة عصرية على الكلاسيكيات الهندية المحبوبة. كما يمكن تجربة مطعم «فولي» في مدينة جميرا، إذ يقدم العديد من الأطباق بما في ذلك كبد البط والسمان وكريم بروليه المثلج.

كما يمكن تناول العشاء في مطاعم شهيرة مثل «الفنر» الذي ينقل الضيوف إلى عصر من الأناقة الإماراتية وتراث الطهي الإقليمي، أو مطعم «فيليا» في فندق «إس إل إس» دبي في الخليج التجاري الذي يحتفي بطرق الطهي التي تنتقل عبر أجيال النساء مع قائمة تتراوح من البيتزا اللذيذة إلى الأطباق الإيطالية التقليدية مع لمسة عصرية، أو يمكن التوجه إلى مطعم «شابيستان» في خور ديرة لتذوّق الأطباق الفارسية التقليدية.

صديقة للبيئة

وتزخر دبي بالمطاعم والأماكن الصديقة للبيئة، منها «لوي» أول مطعم في دبي يحصل على نجمة ميشلان الخضراء. ويطهو فريق المطبخ على النار مع تقليل النفايات ويشترون المكونات محلياً قدر الإمكان.

وللاستمتاع بأطيب نكهات الشرق الأوسط، يمكن التوجه إلى «يابا للشيف شاهين» في جميرا 1 للمأكولات العراقية، أو تذوق المأكولات البيروتية الشهية مع إطلالة خلابة في «النافورة» في جميرا القصر، أو «ابن البحر» في كلوب فيستا ماري. وللحصول على النكهات الشرق أوسطية المعاصرة، يقدم «بشرى من بودا بار» في مرسى دبي مزيجاً من المأكولات المميزة.

وكذلك يمكن لعشاق الطعام الانطلاق في رحلة غير اعتيادية لتذوّق النكهات الشهية عبر مدن أوروبا خلال «أسبوع الصيف للمطاعم»، في «سكافوس»، و«أليتشي» التي تصحبهم في مغامرة ساحلية لتذوق المأكولات البحرية الشهية من البحر الأبيض المتوسط. وبأطباقها الاستثنائية ستشعر مطاعم «بيسترو دي آرتس»، و«ولا بيتيت آني»، و«كوكلي فرنش براسيري»، و«كوكلي فرنش بيسترو» الزوار وكأنهم يستمتعون بوقتهم في شوارع باريس.

وتتميّز دبي، مثلها مثل آسيا، بتنوع المطاعم والمقاهي النابضة بالحياة، وهو ما يعتبر انعكاساً حقيقياً للأجواء الآسيوية الآسرة. وندعوكم هناك لتذوق الأطباق المتنوعة من قائمة أسبوع الصيف للمطاعم لتعيشوا تجربة طريق الحرير. ويُعد مطعم «كارنفال باي تريساند» خياراً لتجربة المطبخ الهندي الحديث، بينما يضفي «فارزي» لمسة عصرية على الكلاسيكيات الهندية المحبوبة. أما مطعم «أمارا» فيقدم مزيجاً من النكهات العربية والتوابل الهندية الشهية، كما يمكن الاستمتاع بتجربة الأكل الفاخر في «فارغ» في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا في النخلة، واستكشاف نكهات جنوب شرق آسيا في «لاو» في جزيرة النخلة، و«بي بي سوشال داينينغ» في مركز دبي المالي العالمي.

واستعدوا لمهرجان مكسيكي في مطاعم «لا تابليتا» و«ليلا وود فايرد تاكويريا» و«مايا من الشيف ريتشارد ساندوفال» التي تضفي لمسة فاخرة على الأطباق المكسيكية التقليدية. إضافة إلى ذلك، جنة عشاق اللحوم في انتظار الجميع خلال «أسبوع الصيف للمطاعم»، فيمكن تذوق شرائح اللحم التركية في مطعم «بوتشا» أو الاستمتاع بالخيارات المتميزة في «بول آند بير» الذي يوفر مجموعة من خيارات الأطعمة.

وإذا كنتم تبحثون عن تجربة فريدة من نوعها، فعليكم زيارة «سفوماتو» الذي يقدّم لمرتاديه مفهوم الفخامة بأسعار معقولة، أو «21 جرامز» الذي يتميز بقائمة طعام من شبه جزيرة البلقان. كما يمكن تذوق مزيج من المأكولات البرتغالية واليابانية في «أوانجو» أو العديد من الأطباق النباتية في «وايلد آند ذا مون»، أو الاستمتاع بتناول القهوة والطعام في أجواء مريحة وغير رسمية في «دينينغ بوتيك».

• 60 من المطاعم الشهيرة المفضلة لدى العائلات في أنحاء دبي تشارك في الفعاليات.

• جنة عشاق اللحوم في انتظار الجميع خلال «أسبوع الصيف للمطاعم».

تخفيضات كبيرة

يشارك العديد من المطاعم هذا العام في أسبوع الصيف للمطاعم بتقديم تخفيضات كبيرة على أشهر الأطباق، منها «أكسنتس»، و«داو أند أنكور»، و«ريوفورم سوشل أند جريل»، و«رورينغ رابيت»، و«ذا ناين»، و«بايت مي برغر»، و«مينا براسري»، و«سوشل كومباني»، و«ميتس أند تريز» والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية المُعدة بذوق فني عالٍ.