14 ثعبانًا ساما في جيوب مسافر صيني

حاول رجل تهريب 14 ثعبانًا حيًا عبر الحدود الصينية عن طريق حشو جيوبه بالأفاعي الخطيرة.

وتم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" لاحظ موظفو الجمارك على الجانب الصيني من الحدود - أن الرجل يبدو متوترًا ويتجنب التواصل المباشر بالعين معهم.

وحينها طلبوا فحص أمتعته وتفتيشه، وانتهى بهم الأمر بالعثورعلى 14 ثعبانًا ملفوفًا في جوارب قطنية كان قد دسها في جيوبه. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الرجل مرتديًا ملابس سوداء وقبعة بيضاء ، وهو يفحص جيوبه بعصبية أثناء وقوفه عند نقطة التفتيش.

ثم يظهر فيديو آخر موظفي الحدود وهم يفرغون الجوارب التي تتساقط منها الثعابين الصغيرة.

وتم وضع الأفاعي داخل حاويات بلاستيكية وتسليمها إلى السلطات، وكانت ثلاثة من الثعابين عبارة عن ثعابين كروية - تُعرف أيضًا باسم الثعابين الملكية - وهي من الأنواع الإفريقية المدرجة على أنها مهددة بالانقراض وموجودة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.