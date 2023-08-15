«طيران الإمارات» تحتفل بموسم الحصاد الهندي

تحتفل طيران الإمارات بموسم الحصاد الهندي «أونام»، بتشكيلة من الأطباق والحلويات التقليدية على متن الطائرة، ومجموعة من الأفلام بلغة المالايالام. وخلال الفترة من 20 إلى 31 الجاري، ستُقدّم أطباق أونام الأصيلة في جميع الدرجات، على الرحلات بين دبي وكل من كوتشي وثيروفانانثابورام.

ويعد أونام مهرجان حصاد سنوياً هندياً عاماً، ويحتفل به أهل ولاية كيرلا بشكل خاص. ومن الأطباق التي تقدم فيه الأرز ورقائق البطاطا والموز والمخلل واللبن والصلصة المحضرة من جوز الهند؛ وتقدم بعض الأطعمة على أوراق الموز.

وتشغّل طيران الإمارات 14 رحلة أسبوعياً بين دبي وكوتشي، وسبع رحلات أسبوعياً بين دبي وثيروفانانثابورام. ويستمتع المسافرون من وإلى هاتين الوجهتين في كيرلا بأكثر من 6500 قناة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، تعرض أكثر من 2000 فيلم، بما في ذلك أكثر من 45 فيلماً حائزاً جائزة الأوسكار، و18 فيلماً بلغة المالايالام، و650 برنامجاً تلفزيونياً، و4000 ساعة من الموسيقى، والبودكاست، والكتب الصوتية عبر 40 لغة.

وتشارك طيران الإمارات عملاءها الاحتفال بمجموعة واسعة من المناسبات الثقافية والوطنية العالمية لإسعادهم بمأكولات مستوحاة من مناطقهم وقوائم موسمية خاصة.