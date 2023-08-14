مفاجآت صيف دبي: الأجندة حافلة بفعاليات لا تفوّت

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن «مفاجآت صيف دبي» ستشهد حتى الثالث من سبتمبر المقبل أجندة مليئة بالفعاليات التي لا يمكن تفويتها، مشيرة إلى أنه رغم أنه لم يتبق على عودة المدارس وانتهاء العطلة الصيفية سوى بضعة أسابيع فقط، فإنه لايزال هناك متسع من الوقت للاستفادة من أفضل العروض الترفيهية والصفقات والأنشطة المتميزة.

ويعد «دبي فستيفال سيتي مول» من أكثر وجهات التسوق شهرة في دبي، بفضل موقعه على الواجهة البحرية، ويقدم عدداً من المفاجآت هذا الصيف، فإضافة إلى التنوع في المتاجر والمطاعم والأطباق المعروضة، ينظم المركز العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الخاصة على مدار الأسابيع المقبلة.

ولا يمكن تفويت عرض «تخيل» (IMAGINE) الضوئي الرائع على أحدث طراز في فستيفال باي يومياً من الساعة السابعة مساءً.

ورش وحفلات

وبناءً على الطلب المتزايد عليها، عادت سلسلة ورش العمل الإبداعية المليئة بالمرح في «دبي فستيفال سيتي مول»، ويمكن حضور دروس الحرف اليدوية المجانية في معرض مهرجان الفنون بالطابق الأول. وبعد نجاح ورشة العطور يمكن للزوار الاشتراك بورشة صناعة الصابون بعد غدٍ، والتخطيط مسبقاً للمشاركة في جلسة الرسم على الجبس في 30 الجاري. وستزور قناة كارتون نتورك المركز في الفترة من 28 الجاري حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

وضمن «مفاجآت صيف دبي»، ستحيي النجمة السعودية موضي الشمراني ودي جي أصيل حفلاً في 19 الجاري، إضافة إلى فرقتي «مسار إجباري» و«ديسكو مصر» اللتين ستقدمان وصلات فنية على مسرح «ذا أجندا» مطلع الشهر المقبل.

مغامرات وترفيه

وحتى 27 الجاري يمكن للعائلات والأطفال الصغار الاستمتاع بأفضل عالم داخلي مشوق مليء بالمغامرات والترفيه في مركز دبي التجاري العالمي، إذ يقدم «عالم مدهش» مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الحية، إضافة إلى ركوب الخيل والكثير من الألعاب المناسبة لجميع الأعمار، كما يمكن للأطفال المشاركة في ورش عمل تعليمية تركز على الاستدامة وموضوعات أخرى.

وينقسم «عالم مدهش» هذا العام إلى أربع مناطق ذات طابع خاص تمثل فصول السنة: الصيف والخريف والربيع والشتاء، ويقدم كل منها ألعاباً وأنشطة فريدة لجميع أفراد العائلة، وهناك العديد من المناطق الجديدة هذا العام.

ويمكن للعائلات أن تستمتع بالفعاليات المسرحية في «سيتي سنتر مردف»، والتي تقدمها شخصيات PJ Masks المفضلة للأطفال، بالإضافة إلى فرصة لقاء الشخصيات.

أما في «ميركاتو مول»، فيقدم «أركتيك سيرك» العديد من العروض البهلوانية حتى 22 الجاري.

العودة للمدارس

وتقدم «مفاجآت صيف دبي» مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض الترويجية في مراكز التسوق والمتاجر، وهناك العديد من العروض المبكرة للعودة إلى المدارس.

وضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، حان وقت الاستمتاع بذكريات لا تُنسى وممارسة أنشطة مميزة مع العائلة والأصدقاء من النزهات في الطبيعة إلى المغامرات المشوقة، إذ يمكن التخلص من الكسل وتعزيز النشاط على مسار المشي الذي أطلقته بلدية دبي أخيراً، والذي يبلغ طوله 10 كيلومترات في حديقة مشرف الوطنية. ويُعدّ المسار الأول من نوعه في دبي كونه يحتوي على مسارات متعددة تناسب ممارسي رياضة المشي والتسلق الجبلي للمبتدئين والمحترفين، كما أنه مجاني.

ولا تفوّتوا الرحلة العائلية مخفضة الأسعار إلى برج خليفة الشهير للتعرّف إلى المناظر الرائعة من أعلى مبنى في العالم، إضافة إلى عرض «للأطفال مجاناً» هذا الصيف، فعند شراء تذكرتين للبالغين يمكن لطفلين دخول الطابقين 124 و125 مجاناً معهما، ويتوافر هذا العرض فقط من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً بـ348 درهماً (لشخصين بالغين)، ويُطبق عرض «للأطفال مجاناً» حتى 31 الجاري.

ولصنع ذكريات عائلية يمكن الاستمتاع بعرض «للأطفال مجاناً» في وجهات متعددة تتضمن: عالم آية، ودبي باركس آند ريزورتس، وإكس سترايك، ومركز وهوو دبي الترفيهي، ومدينة إكسبو دبي، ومتحف مدام توسو، ومتحف المستقبل، وغيرها كثير.

ويمكن للأطفال أيضاً تجربة المخيم الصيفي الممتع في مدينة إكسبو دبي حتى 18 الجاري، وإطلاق العنان لإبداعهم من خلال الفنون والحرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافي، فضلاً عن المشاركة في أنشطة الحركة واللياقة البدنية الممتعة والأنشطة المائية.

• 4 مناطق ذات طابع خاص تمثل فصول السنة يضمها «عالم مدهش».

• يعد هذا الأسبوع فرصة لاستكشاف فنون الطهي التي تزخر بها المدينة.

• مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض الترويجية في مراكز التسوق والمتاجر.

إقامات عائلية

ضمن «مفاجآت صيف دبي»، تقدم مئات الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء مدينة دبي صفقات بأسعار مخفضة على الإقامات العائلية. وشارك أكثر من 80 فندقاً في عرض «للأطفال مجاناً». ويمكن اختيار فنادق من فئة ثلاث نجوم أو أربع نجوم أو خمس نجوم مثل أتلانتس أو النخلة أو بارك حياة دبي، حيث يقيم طفلان في غرفة البالغين دون رسوم إضافية، إضافة إلى الاستمتاع بوجبات مجانية على خطة الوجبات نفسها مثل والديهم، والدخول المجاني إلى نوادي الأطفال في الفنادق المشاركة.