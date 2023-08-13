بعد أشهر قليلة على زواجهما.. الأردنيون مشغولون بطلاق "ضحى" و "مكس"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر انفصال صانعي المحتوى التونسية ضحى العريبي والأردني “مكس”، حيث انتشرت الأخبار عن انفصال الثنائي إثر خلافات نشبت بينهما.

وتساءل العديد من المتابعين على المنصات الاجتماعية، حول حقيقة انفصال مكس وضحى العريبي بعد عدة أشهر على زواجهما الذي حظي باهتمام واسع في الوطن العربي بسبب الشهرة التي يحظيان بها من خلال تطبيق “تيك توك”.

وانتشر لاحقاً عبر تطبيق “تيك توك”، مقطع فيديو لمكس وهو يحسم الشك باليقين ويتحدث فيه ببث مباشر عن انفصاله عن زوجته ضحى بعد مرور نحو سنة على زواجهما.

وقال مكس: “هذا الستوري للمتابعين الي بلشوا معي من بدياتي لليوم، من أيام ما تعرفت على ضحى، بدي أقول كلمتين، هي الحياة بشكل عام، الحب نصيب والزواج نصيب والطلاق نصيب كل شي بالحياة نصيب”.

وأضاف: ”عملنا المستحيل، أنا وضحى حاولنا إنه نقدر نكمل الحياة، رب العالمين مش كاتب إنه نكمل الحياة وبالعكس والله أنا بحبها وبحبها كثير وباحترمها كثير وراح أظل أحبها عادي يعني الأمور طيبة، بس رب العالمين كاتب إنه مانقدرش نكمل مع بعض بس”.

وأحدث هذا الفيديو ضجة واسعة عبر “تيك توك”،حيث تم إعادة مشاركته على نطاق واسع، خاصة وأن الثنائي منذ إجازتهما الأخيرة التي قضياها في تونس لم يظهرا معاً.

حيث عاد “مكس” إلى الأردن عقب انتهاء إجازته بينما ظلت زوجته ضحى في تونس، كما أنهما لم يظهرا على تطبيق “إنستغرام” كالمعتاد، وهو ما زاد شكوك المتابعين حول انفصالهما، خصوصا وأن “مكس” كان قد تحدث عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه على “إنستغرام” عن غيابه ليومين عن متابعيه جراء مروره بأزمة عائلية قال إنه يرفض الحديث عنها عبر منصات التواصل.

وقال “مكس” "كان في مشكلة عائلية بس للناس اللي تبعث وتسأل كثير، أنا طبعا مش راح أقول شو المشكلة العائلية لأنه هي الحياة زي ماتقولوا حياة زوجية مش شرط تطلع على السوشيال ميديا”.

وتابع:”صارت معي مشكلة آه، بس المشكلة عائلية والمشكلة اللي صارت معي بتظل بيني وبين بيتي يعني داري، مستحيل إني أطلع على السوشيال ميديا وأقعد أسولف صار وصار….”.

وأضاف: “الحمد الله على كل شي، الحمدالله ربي العالمين، شو كاتب نحنا بنمشي عليه وعلى كرمه ومطلوب منك دعوة بسيطة يا صاحبي بس”، لافتا إلى أنه سيعود إلى البث والتصوير وعمله وحياته السابقة كالمعتاد.

هذا ولم يوضح “مكس” المزيد عن أزمته رغم أن علامات التعب والحزن كانت بادية على ملامحه.

في المقابل، لم تتطرق زوجته ضحى المتواجدة حاليا بتونس إلى انفصالها وأزمتها ولم تعلق إن كانت هذه الأنباء صحيحة، علما وأن تفاعلها اقتصر فقط عبر تطبيق “تيك توك”.

وفي بث لها على “تيك توك”، وردا على سؤال أحد أصدقائها عن مكس عندما سألها “وين مكس”، قالت ضحى العريبي:”ما بعرف أنا في تونس، خلص لا تركز مع التعليقات”.

وكان آخر منشور لها عبر تطبيق “إنستغرام” الأول من أغسطس الجاري، حيث شاركت متابعيها صورا لها من شاطئ البحر خلال إجازتها بتونس وعلقت عليها بالقول:” لا تدع غيرك يلون حياتك، فربما لا يملك سوى قلم أسود”.

إضافة إلى ذلك، قام الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما البعض على تطبيق “إنستغرام” وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها الثنائي الشهير هذه الخطوة منذ زواجهما العام الماضي، وهو ما كان يدل على أن الثنائي يمران بفترة حساسة في علاقتهما التي بدأت عبر “تيك توك” وتوجت بالزواج في سبتمبر 2022.