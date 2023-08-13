نيويورك تحتفي بـ «الهيب هوب» و5 عقود من الموسيقى

احتفل آلاف الأشخاص في نيويورك بالذكرى الـ50 لنشأة موسيقى «هيب هوب»، في حفل موسيقي ضخم نظم في أحد ملاعب البيسبول في برونكس، أحياه مغنيو «هيب هوب» بارزون منهم: رَن دي إم سي وسنوب دوغ، واستمر حتى ساعات متأخرة الليلة قبل الماضية.

ولأكثر من ثماني ساعات، احتفل سكان نيويورك وعدد كبير من السياح بخمسة عقود من الموسيقى، التي نشأت في 11 أغسطس 1973، وأثّرت بصورة كبيرة في الثقافة والمجال الموسيقي.

ونشأت موسيقى «هيب هوب» عقب إقدام منسق الأسطونات المتحدر من جامايكا، كلايف كامبل، المعروف بـ«دي جاي كول هيرك»، في الطبقة السفلية من أحد مباني برونكس في نيويورك، على تشغيل قرص موسيقي على آلتين لقراءة الأقراص، ثم عزل تسلسل الإيقاعات وبثّها عبر مكبرات صوت، موفراً ما يُعرف بالـ«بريك بيت»، الذي يشكل عنصراً أساسياً في موسيقى «هيب هوب».

وأحيا الحفل الموسيقي نجوم يؤدون هذا النوع الموسيقي، من أبرزهم رَن دي إم سي الذي أشعل الأجواء، وأسعد الحاضرين بأغان عدة.

أما المغني الأميركي ناس، فأدى أغنيات من ألبومه «إيلماتيك». واختار سنوب دوغ بدوره أعمالاً يحبّها جمهوره.

ومن بين المغنين الذين أحيوا الحفل أيضاً ليل واين، وذي شوغر هيل غانغ.

وكان الحفل تتويجاً لسلسلة من النشاطات المرتبطة بموسيقى «هيب هوب» التي أُطلقت في نيويورك طوال الصيف.