محمد هنيدي يزيح محمد رمضان وكريم عبد العزيز من طريقه ويتصدر الإيرادات

رغم تصدّر فيلم "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي إيرادات موسم الصيف ولا يزال، متفوقاً بذلك على محمد رمضان ومُزيحاً فيلم كريم عبد العزيز من رأس القائمة، إلا أن هنيدي واجه منذ عرض الفيلم انتقادات من بعض الجمهور مؤكدين أنه خيّب آمالهم، خاصة بعد تصريحاته بأنه قدّم الفيلم ليصالح من خلاله جمهوره ويعوّضهم عن أفلامه الأخيرة.

وفي ردّه على تلك الانتقادات، قال إيهاب بليبل مؤلف فيلم "مرعي البريمو": "الفيلم حقق أعلى إيرادات منذ عرضه، وفي النهاية إحنا كصناع بنعمل اللي علينا وده عمل فني فيه ناس انتقدته وناس أشادت بيه، المهم إننا تعبنا فيه وحاولنا نطلّع حاجة حلوة للجمهور من وجهة نظرنا وعملنا اللي علينا وده اسمه عمل إبداعي لإنه قابل للنقد، ويا رب يوفقنا".

كما ردّ بليبل على انتقاد البعض لشخصية هنيدي في العمل وتكراره لدور الصعيدي الذي قدّمه في أعماله السابقة، قائلاً: "بالنسبة لي الشخصية حلوة وبالعكس هي تغيير جلد بالمعنى الحرفي وقبولها بالنسبة لي يصل إليّ مئة في المئة وأي عمل فني بيكون مطروح للجمهور بيتعرض للنقد وفي النهاية ولا الانتقاد ولا المدح بيأثروا".

وأكد بليبل أنه يتمنى التعاون من جديد مع هنيدي، قائلاً: "هنيدي نجم كبير أتمنى نشتغل مع بعض تاني ده شيء يضاف لسجّلي الفني".

وحقق فيلم "مرعي البريمو" لمحمد هنيدي إيرادات مرتفعة رغم الانتقادات التي طاولت صنّاع العمل؛ حيث حصد في آخر ليلة عرض 801.279 ألف جنيه، ليكون بذلك إجمالي ما حققه الفيلم منذ عرضه في دور السينما في 2 آب (أغسطس) الجاري، 8 ملايين و125 ألفاً و579 جنيهاً، ويشارك هنيدي في الفيلم كل من: غادة عادل، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، أحمد بدير...، وهو من إخراج سعيد حامد وتأليف إيهاب بليبل.