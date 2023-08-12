مركز الشباب العربي يعلن أعضاء النسخة الثانية من «روّاد الشباب العربي»

كشف مركز الشباب العربي الذي يترأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وبالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، عن أعضاء النسخة الثانية من مبادرة «روّاد الشباب العربي»، ممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرفة لشباب العالم العربي، وتركوا بصمة إيجابية في مجتمعاتهم.

وجاء الإعلان عن الروّاد خلال حفل تكريم نظمه مركز الشباب العربي في أبوظبي، بحضور وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما المزروعي، والمكلف بقيادة ملف الشباب في وزارة الثقافة والشباب ماجد النعيمي.

وشملت قائمة رواد الشباب العربي الشابة علياء المنصوري من الإمارات وهي أصغر باحثة في علوم الفضاء على مستوى الإمارات والعالم، والدكتور عبادة السباغ من سورية، أما في مسار الهندسة والتكنولوجيا، فضمت المهندس علي اليامي من السعودية.

كما ضمت القائمة من الإمارات الشاب بطي المهيري، الذي تم انتخابه رئيساً لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي والاستدامة، كما تم اختيار المهندس يوسف عمورة من الأردن وسيف الدين العلج من المغرب.

وعلى مستوى مسار ريادة الأعمال، تم اختيار مصطفى عبداللطيف من مصر وطلال الطباع من الأردن، ومريم النعيمي من الإمارات.

وفي مسار الطب والعلوم الصحية تم اختيار فرح القيسية من الإمارات وتسنيم البرهومي من السودان، والدكتورة الفلسطينية علا عنبتاوي. وضم مسار الإعلام، خالد مشاط من المغرب، ومحمد غيث صندوق من سورية، وسيرين عبيدي من تونس، ومصطفى محمد النعيم عثمان، وعمار كمال الدين من السودان.

وضمن مسار تمكين الشباب وتنمية المجتمع ضم الشابة مرام القاسمي من البحرين، وعائشة سليمان أولاد ثاني من سلطنة عمان، ونورة العزيبي من الإمارات.

• حققوا إنجازات تعكس صورة مشرفة لشباب العالم العربي، وتركوا بصمة إيجابية في مجتمعاتهم.